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«Поющий форум» для людей с инвалидностью пройдет в Одинцове
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«Поющий форум» для людей с инвалидностью пройдет в Одинцове 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Одинцове 25 апреля состоится «Поющий форум», в котором примут участие люди с инвалидностью. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов.
Четыре года Фонд президентских грантов помогал людям с ментальной инвалидностью интегрироваться в общество, вовлекая их в творческую деятельность. Наставниками выступали профессиональные музыканты.
«Поющий форум» является одним из направлений
арт-терапии, психологическая коррекция происходит благодаря влиянию творчества и искусства. Цель мероприятия — помочь детям и взрослым, которым сложно выбраться на концерт, пообщаться с творческими людьми, исполнить песни вместе с профессиональными музыкантами, развить их творческие способности.
В концерте примут участие подопечные Звенигородского, Колычевского, Егорьевского психоневрологических интернатов, а также центра реабилитации «Вера» Московской области.
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