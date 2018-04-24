«Поющий форум» для людей с инвалидностью пройдет в Одинцове

В подмосковном Одинцове 25 апреля состоится «Поющий форум», в котором примут участие люди с инвалидностью. Мероприятие организовано при поддержке Фонда президентских грантов.

Четыре года Фонд президентских грантов помогал людям с ментальной инвалидностью интегрироваться в общество, вовлекая их в творческую деятельность. Наставниками выступали профессиональные музыканты.

«Поющий форум» является одним из направлений

арт-терапии, психологическая коррекция происходит благодаря влиянию творчества и искусства. Цель мероприятия — помочь детям и взрослым, которым сложно выбраться на концерт, пообщаться с творческими людьми, исполнить песни вместе с профессиональными музыкантами, развить их творческие способности.

В концерте примут участие подопечные Звенигородского, Колычевского, Егорьевского психоневрологических интернатов, а также центра реабилитации «Вера» Московской области.