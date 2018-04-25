Группа Race To Space — о своей музыке, популярности и плюсах песен на английском языке

Московская группа Race To Space — одно из самых необычных явлений на российской электронной сцене. Их космическая энергия живет и распространяется по своим законам. В пространстве Race To Space живут те, кто делают выбор в сторону чистого искусства, обитающего вне категорий шоу-бизнеса.

27 апреля в клубе Yota Arena группа представит новый виниловый альбом Freefall и цифровой сборник Freefall (Remixes). Накануне концерта обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев побеседовал с музыкантами Race To Space Вадимом Маевским и Мириам Сехон

— Вы играете концерты не так часто, но сейчас повод значительный. Поэтому и решили проявиться и на большой площадке?

Мириам Сехон: Последний год мы работали над тем, чтобы в новом составе играть наши песни. При занятости каждого участника другими проектами и работами это в принципе не так просто. Переосмыслить песни и добиться звучания, которое бы всех устраивало, требует времени и сил. Но как только результат нас устроил, мы стали выступать. На самом деле, последнее время мы играем не так уж редко, а если рассматривать частоту концертов на протяжении всего существования группы, — даже часто.

Большая площадка требует большой аудитории и хотя бы одного повода. Сегодня их несколько. Это и выход винила Freefall, и сборника ремиксов.

— То, что вы редко появляетесь на публике, означает то, что вы предпочитаете работать в студии?

Вадим Маевский: Появление на публике для нас — отличный повод поиграть вместе. На подготовительном репетиционном этапе и, собственно, на сцене. Студийная же работа у нас (так исторически сложилось) происходит маленькими группами. Мы записываем музыку, оттачиваем конкретные моменты, дорабатываем материал по отдельности, будь то новые песни или старые.

— Вы играете электронную, англоязычную музыку — то есть абсолютно не ориентированную для раскрутки на радио и уже тем более на ТВ. Вам это безразлично и у вас есть свои способы донести свое творчество до аудитории?

Мириам Сехон: Мы делаем ту музыку, которую любим, ориентируемся, в первую очередь, на собственный вкус. Нет задачи сильнее раскрутиться, продаться и всем понравиться. И некая эксклюзивность этой музыки в том, что она не для всех. Если уже находятся слушатели, то они действительно свои и они остаются с нами, следят, приходят на концерты. Вопрос не в количестве, а в качестве.

К тому же есть и популярные отечественные группы, поющие на английском, которым удается пробиться в эфиры радио и телеканалов.

— Приятно считать, что появление группы в программе «Вечерний Ургант» — однозначный прорыв к массовой аудитории. Недавно вы там были. От предложений уже нет отбоя?

Мириам Сехон: На «Урганте» были совсем недавно, так что еще рано о чем-то говорить. Это одна из немногих телепрограмм, за которой следят даже люди, отказавшиеся от телевизора давным-давно. Поэтому это очень приятно и престижно. Не думаю, что зрителей станет в разы больше, но зато видео с «Вечернего Урганта» в YouTube потом станет одной из наших визитных карточек.

— Вы презентуете виниловый мини-альбом Freefall, в который входит кавер на песню «Плоскость» Бориса Гребенщикова , в свое время входившую в саундтрек к фильму «АССА». Этот саундтрек и фильм отображали все самое передовое, что происходило в молодежной субкультуре того времени. Это ваша некая дань тому явлению?

Вадим Маевский: Да, безусловно, но в первую очередь, это наша дань самому фильму, на котором мы все выросли, его невероятному саундтреку и непосредственно песне «Плоскость». Поэтому для нас было очень важным, как нашу кавер-версию воспримет автор (Борис Гребенщиков). Еще до начала работы над аранжировкой мы написали ему большое письмо, где изложили, как мы любим фильм, почему для нас так важно перепеть эту песню и спросили, не против ли он. На что Борис Борисович максимально коротко ответил: «Буду рад, если запишете „Плоскость“!» А когда мы отправили ему трек, то получили очень положительный отзыв.

— Над альбомом работал гитарист Павел Додонов, долго игравший с Дельфином и записывающий свой не менее интересный материал. Как вам творилось вместе и в чем заключался его вклад в альбом Freefall?

Мириам Сехон: С альбома Freefall началось наше музыкальное сотрудничество с Павлом, и мы продолжаем писать музыку с ним. Не только в сам альбом, но и в атмосферу нашей группы Паша привнес уникальное гитарное звучание и сильную мужскую энергетику. С его появлением все мобилизовались и все закружилось с новой силой.

Вадим Маевский: На мой взгляд, Павел Додонов — самый самобытный и аутентичный российский гитарист. И, конечно, самый космичный (смеется). Поэтому судьба нас не могла не свести. Сейчас в группе появился еще один яркий участник — барабанщик Сергей Говорун ("EIMIC", «Мои Ракеты Вверх», «Наадя»), который очень много привнес в наши живые выступления. Вместе с Павлом они подняли группу на новый уровень.

— Помимо блистательного видеоряда на концертах, вы вообще очень серьезно относитесь к видео. На трек Freefall [Reincarnation] снят великолепный клип с участием актера Александра Паля. Расскажите про это видео

Вадим Маевский: Его автором является наш бывший участник и режиссер основных клипов Race to Space Петр Федоров . Он предложил отправиться в экспедицию на полуостров Рыбачий (самая северная территория европейской России), бывший закрытый военный объект с совершенно инопланетной природой и фактурой и снять там видео на песню Freefall. К этой затее присоединились наш друг, актер Александр Паль и прекрасный оператор Федор Лясс . Таким образом, небольшой кино-группой под руководством Федорова мы отправились на Рыбачий и в довольно непростых условиях осуществили задуманные съемки.

В ходе работы над монтажом, Петр предложил сделать специальную версию песни, что в итоге вылилось в самостоятельный трек-ремикс.

Видео: YouTube/racetospace

Это наша совместная работа с R. A. I. (проект экс-участников группы Петра Федорова и Александра Туркунова ). Мне кажется, получилось крутое видео, которое можно очень по-разному трактовать, но оно однозначно завораживает. Для нас в нем заложены очень конкретные смыслы, но это как фильмы Дэйвида Линча — интереснее трактовать по-своему.

— Вокалистка Мириам Сехон совмещает с Race to Space не только актерскую профессию, роль мамы, но еще и работу в ВИА «Татьяна» — коллективе, не имеющем ничего общего с Race to Space. Это накладывает какой-то отпечаток на ваше совместное творчество?

Вадим Маевский: На наше совместное творчество это не влияет, разве что иногда прошу Мириам не делать вибрато (смеется). Бывают иногда сложности по концертным графикам, но это нормально, к тому же у Мириам есть еще несколько проектов, и все прекрасно сосуществуют.

— Мириам — известная актриса, а «актерская песня» во все времена была на слуху. Были ли у Race to Space какие-то предложения по участию в подобных творческих мероприятиях и как вас принимает актерская среда? Насколько вы интегрированы в кино-театральные процессы?

Вадим Маевский: Вообще наша группа началась с того, что мы записали вместе трек для фильма. Это была наша первая песня Endless Dream. В недавней картине Петра Буслова «Родина» звучит наш трек I See Stars. И мы выступали на премьере фильма на «Кинотавре».

Мы довольно сильно интегрированы в кино-театральные процессы, поскольку Мириам — актриса, а я пишу музыку к кино. У нас даже бывают совместные кино-проекты вне Race to Space.

Что касается «актерской песни», то вряд ли этот термин применим к нашей группе, так что и под формат этого мероприятия мы вряд ли подходим (смеется).

— Ваши песни звучат на английском, и это вполне понятно: по уровню профессионализма это абсолютно «конвертируемый» материал, и вы вполне резонно отождествляете себя как часть международного музыкального процесса. Тем не менее, нет ли у вас желания сделать если не альбом, то сингл или EP на русском?

Вадим Маевский: Мы давно об этом думаем. Собственно, два кавера — «Плоскость» Гребенщикова (с альбома) и «Танец» Кино (со сборника «Мы вышли из Кино») — это первые пробы сочетать наше звучание с русским текстом. И хотя нам по-прежнему английский язык кажется более органичным для этого жанра, мы всерьез думаем о каком-то отдельном проекте на русском языке. Возможно, это будет переосмысление стихов начала века — времени очень похожем и во многом повторяющем сегодняшние настроения.