Оперные исполнители примут участие в проекте Arena Moscow Night

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Певец Петр Налич , сопрано Елена Терентьева , меццо-сопрано Александра Ковачевич и другие исполнители выступят в рамках оперного проекта Arena Moscow Night, который пройдет в зале «Пантеон» парка «Царицыно», сообщает пресс-служба проекта.

Проект Arena Moscow Night объединяет профессиональных исполнителей оперы и музыкантов, которые выходят на сцену, чтобы принять участие в оперной битве. В конце каждого вечера жюри, состоящее как из профессионалов в области оперы, так и из знаменитостей из кино, поп-музыки, критиков, выбирает лучшего исполнителя. В декабре состоится гала-концерт с лучшими участниками и всеми членами жюри.

"Непредсказуемые jam sessions соединят в дуэты не знакомых ранее друг с другом исполнителей — как маститых артистов, так и молодых. В паузах между оперными номерами именитые гости будут общаться со зрителями, рассказывать о себе, обсуждать музыкальные произведения и голосовать за понравившихся солистов", — говорится в сообщении пресс-службы.