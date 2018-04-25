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Оперные исполнители примут участие в проекте Arena Moscow Night
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Оперные исполнители примут участие в проекте Arena Moscow Night 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Певец Петр Налич, сопрано Елена Терентьева, меццо-сопрано Александра Ковачевич и другие исполнители выступят в рамках оперного проекта Arena Moscow Night, который пройдет в зале «Пантеон» парка «Царицыно», сообщает пресс-служба проекта.
Проект Arena Moscow Night объединяет профессиональных исполнителей оперы и музыкантов, которые выходят на сцену, чтобы принять участие в оперной битве. В конце каждого вечера жюри, состоящее как из профессионалов в области оперы, так и из знаменитостей из кино, поп-музыки, критиков, выбирает лучшего исполнителя. В декабре состоится гала-концерт с лучшими участниками и всеми членами жюри.
"Непредсказуемые jam sessions соединят в дуэты не знакомых ранее друг с другом исполнителей — как маститых артистов, так и молодых. В паузах между оперными номерами именитые гости будут общаться со зрителями, рассказывать о себе, обсуждать музыкальные произведения и голосовать за понравившихся солистов", — говорится в сообщении пресс-службы.
В среду вечером на сцену выйдут певец и автор песен Петр Налич, сопрано Елена Терентьева и Анастасия Белукова, бас Станислав Черненков, меццо-сопрано Александра Ковачевич. Гостями концерта станут актер театра и кино Константин Соловьев, актер и режиссер Артем Михалков и многие другие. Прямая трансляция оперного баттла состоится на портале «Культура.РФ» и сайте «Одноклассники».
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