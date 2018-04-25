«А вы почти не изменились!»: Валерий Сюткин показал, как выглядел 60 лет назад

Нашу эстраду невозможно представить без 60-летнего Валерия Сюткина . Накануне известный певец углубился в очень далекие воспоминания и показал поклонникам фотографию, сделанную вскоре после его рождения.

Судя по архивному снимку, который Валерий Сюткин опубликовал в микроблоге в Инстаграме видно, что он не мыслил свою жизнь без музыки с самого рождения. «60 лет в шоу-бизнесе», — с юмором прокомментировал певец детскую фотографию, на которой он запечатлен рядом с проигрывателем.

Многочисленные поклонники с интересом и умилением посмотрели на маленького Сюткина: «Валерочка, каким ты был милым ребёнком» «Ну, просто маленький царек, не иначе!» «Боже, какой милый пупс!» «Валерий, а вы почти не изменились!» «Это ваша любимая игрушка? Сразу видно — будущий великий артист!».

Валерий Сюткин, которого поклонники называют «главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса», на самом деле увлекся музыкой уже в детстве. Родители не пытались ограничить сына, хотя на оценки в школе это повлияло в худшую сторону. Музыкального образования у Валерия нет, он сам научился петь и играть на музыкальных инструментах. Популярность к Сюткину пришла в 1990 году, когда он занял место в группе «Браво» после того, как из нее ушла Жанна Агузарова

Валерий Сюткин счастливо женат уже третий раз. Предыдущие браки, по словам певца, разрушались из-за его увлечения другими женщинами. От них у Валерия есть дети: дочка Елена и сын Максим. Виола, которую Сюткину родила его супруга Виолетта, сейчас учится в Сорбонне на искусствоведа. Кстати, со своей нынешней женой музыкант в браке уже 25 лет.

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