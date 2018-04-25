Ещё
«А вы почти не изменились!»: Валерий Сюткин показал, как выглядел 60 лет назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

«А вы почти не изменились!»: Валерий Сюткин показал, как выглядел 60 лет назад 

Eva.ru 40 минут назад
Фото: Eva.ru
Нашу эстраду невозможно представить без 60-летнего Валерия Сюткина. Накануне известный певец углубился в очень далекие воспоминания и показал поклонникам фотографию, сделанную вскоре после его рождения.
Судя по архивному снимку, который Валерий Сюткин опубликовал в микроблоге в Инстаграме видно, что он не мыслил свою жизнь без музыки с самого рождения. «60 лет в шоу-бизнесе», — с юмором прокомментировал певец детскую фотографию, на которой он запечатлен рядом с проигрывателем.
Многочисленные поклонники с интересом и умилением посмотрели на маленького Сюткина: «Валерочка, каким ты был милым ребёнком» «Ну, просто маленький царек, не иначе!» «Боже, какой милый пупс!» «Валерий, а вы почти не изменились!» «Это ваша любимая игрушка? Сразу видно — будущий великий артист!».
Валерий Сюткин, которого поклонники называют «главным интеллигентом отечественного шоу-бизнеса», на самом деле увлекся музыкой уже в детстве. Родители не пытались ограничить сына, хотя на оценки в школе это повлияло в худшую сторону. Музыкального образования у Валерия нет, он сам научился петь и играть на музыкальных инструментах. Популярность к Сюткину пришла в 1990 году, когда он занял место в группе «Браво» после того, как из нее ушла Жанна Агузарова.
Валерий Сюткин счастливо женат уже третий раз. Предыдущие браки, по словам певца, разрушались из-за его увлечения другими женщинами. От них у Валерия есть дети: дочка Елена и сын Максим. Виола, которую Сюткину родила его супруга Виолетта, сейчас учится в Сорбонне на искусствоведа. Кстати, со своей нынешней женой музыкант в браке уже 25 лет.
Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Она стала роскошная»: Аврил Лавин вернулась в шоу-бизнес «Не все можно назвать платьем»: полуголая Анна Седокова огорчила обывателей «И эти в Майами!»: Настя Каменских на отдыхе фотографируется с Потапом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками22
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Как уходили знаменитости6
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение