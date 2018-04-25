Hi-Fi после 10 лет молчания выступили в «Олимпийском»

Группа Hi-Fi впервые за 10 лет появилась в прежнем составе с Митей Фоминым на сцене «Олимпийского». Поклонники в восторге от возвращения любимого коллектива и надеются, что это надолго.

Группа Hi-Fi была невероятно популярна в 2000-е годы наравне с такими коллективами, как «Отпетые мошенники», «Гости из будущего», «Дискотека авария», «Иванушки» и, конечно же, «Руки вверх». Именно солист последней группы Сергей Жуков решил пригласить Митю Фомина, Оксану Олешко и Тимофея Пронькина, которые были у истоков группы Hi-Fi, выступить «золотым составом» на его концерте в «Олимпийском». Также с ними выступила Марина Дрождина — новая солистка группы. Зрители восприняли на ура возвращение любимого коллектива, которому в этом году исполняется 20 лет.

«Золотой состав легендарной группы Hi-Fi на сцене «Олимпийского» в год, когда коллективу исполнилось 20 лет! Это было мощно! Это было круто! Это было ценно видеть десятки тысяч ваших горящих глаз! Слышать десятки тысяч голосов, которые вместе кричат любимые всеми песни! Мы соскучились! Я обещаю, это не последние наши новости! Мы вернулись! И ещё покажем! Вы готовы?» — написал в соцсетях Митя Фомин.

Напомним, что в 2009 году он покинул группу Hi-Fi и занялся сольной карьерой. Подписчики артиста с восторгом приняли новость о возобновлении популярной группы. Многим песни группа Hi-Fi напомнили детство и раннюю молодость.

«Песни из 90-х мои самые любимые. Спасибо за ностальгию. А теперь всем составом по городам»

«Снова вместе! Как же мы рады вас видеть» «Спасибо вам за эти песни и вашу энергетику!»

«Вы надолго воссоединились? Будет ли снова группа? Или это просто на время? А может параллельно и сольная карьера и группа?!»

«Классные! Обожала вас как группу. Мое детство»

«Хорошо сохранились»

Позже Митя Фомин сообщил в СМИ, что группа Hi-Fi записала новые песни и, видимо, планирует гастролировать.