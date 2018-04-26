В Самаре прозвучала «Музыка компьютерных игр»

Культура нового поколения под аккомпанемент симфонического оркестра. В Самарской филармонии прозвучала «Музыка компьютерных игр». Зрители услышали известные и любимые мелодии из японских аниме-мультфильмов и игр. Антон Вашурин тоже проникся историей, характером и голосом каждой композиции.

Музыку из знаменитой японской игры узнал практически весь зрительный зал. Одни пришли на этот концерт, чтобы услышать свои любимые мелодии, другие — познакомиться с новым для себя веянием.

В Японии музыка компьютерных игр и аниме возведена в ранг высокого искусства: её сочиняют выдающиеся композиторы, исполняют лучшие музыканты.

Солистка концерта Мария Баранова на большой сцене, да еще и под аккомпанемент оркестра Самарской филармонии никогда не выступала. Для нее это первые и в то же время незабываемые эмоции.

Главный сюрприз для зрителей — музыкальная композиция из знаменитого во всём мире аниме — мультфильма «Покемон».