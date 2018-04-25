Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, звезды сериала «Игра престолов» и другие поющие актеры Голливуда

Мы их любим за непревзойдённую актерскую игру. Но далеко не все знают, что многие из популярных артистов ещё и талантливые музыкальные исполнители. Например, в одном сериале «Игра престолов» сразу несколько актеров являются и певцами. Иван Реон , исполнитель роли кровожадного Рамси Болтона исполняет вполне себе нежную музыку. Правда, иногда и в его клипах промелькивает что-то хищное во взгляде…

Молчаливый Серый Червь в реальной жизни оказался довольно интересным музыкантом. Джейкоб Андерсон выступает под псевдонимом Raleigh Ritchie и делает альтернативный R&B.

А вот у Кэрис ван Хаутен, исполнительницы роли загадочной леди Мелисандры, в клипах, как и в сериале, все немного странно. Посмотри сама.

А вот исполнитель роли Бронна, актер Джером Флинн еще в 90-х образовал вместе с другим актером Робсоном Грином дуэт под названием Robson & Jerome. Их дебютный альбом шесть раз становился платиновым в Британии!

Если ты до сих пор не слышала, как поет Антонио Бандерас , срочно исправляйся. Этот актер по-настоящему хорош не только в фильмах, но и в музыке.

А ты знала, что «ветеран» боевиков Джеки Чан не только отлично дерется и сам выполняет все трюки в кино, но и поет? Джеки сам поет во многих фильмах. Исполняет песни на китайском, японском и английских языках. За время своей карьеры выпустил 20 музыкальных альбомов!

Красотка Скарлетт Йоханссон также является профессиональней певицей. За время карьеры актриса выпустила три сольных альбома.

Красавчик Роберт Паттинсон также не отстает от других артистов и занимается исполнением проникновенных песен. Оцени сама.

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Фото:Global Look Press