Роберт Паттинсон, Скарлетт Йоханссон, звезды сериала «Игра престолов» и другие поющие актеры Голливуда 

Мы их любим за непревзойдённую актерскую игру. Но далеко не все знают, что многие из популярных артистов ещё и талантливые музыкальные исполнители. Например, в одном сериале «Игра престолов» сразу несколько актеров являются и певцами. Иван Реон, исполнитель роли кровожадного Рамси Болтона исполняет вполне себе нежную музыку. Правда, иногда и в его клипах промелькивает что-то хищное во взгляде…
Молчаливый Серый Червь в реальной жизни оказался довольно интересным музыкантом. Джейкоб Андерсон выступает под псевдонимом Raleigh Ritchie и делает альтернативный R&B.
А вот у Кэрис ван Хаутен, исполнительницы роли загадочной леди Мелисандры, в клипах, как и в сериале, все немного странно. Посмотри сама.
А вот исполнитель роли Бронна, актер Джером Флинн еще в 90-х образовал вместе с другим актером Робсоном Грином дуэт под названием Robson & Jerome. Их дебютный альбом шесть раз становился платиновым в Британии!
Если ты до сих пор не слышала, как поет Антонио Бандерас, срочно исправляйся. Этот актер по-настоящему хорош не только в фильмах, но и в музыке.
А ты знала, что «ветеран» боевиков Джеки Чан не только отлично дерется и сам выполняет все трюки в кино, но и поет? Джеки сам поет во многих фильмах. Исполняет песни на китайском, японском и английских языках. За время своей карьеры выпустил 20 музыкальных альбомов!
Красотка Скарлетт Йоханссон также является профессиональней певицей. За время карьеры актриса выпустила три сольных альбома.
А вот Райан Гослинг начал петь еще в детстве в знаменитом клубе «Микки Маус», из которого выросли Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и другие. Райан играет и поет в музыкальной группе Dead Man's Bones, созданной им совместно с Заком Шилдсом.
Красавчик Роберт Паттинсон также не отстает от других артистов и занимается исполнением проникновенных песен. Оцени сама.
Помимо этих актеров, поют еще и Хью Лори, Брюс Уиллис, Хью Джекман, Роберт Дауни-младший, Джон Траволта, Кевин Костнер, Джонни Депп, Дэвид Духовны и многие другие. И все-таки некоторые люди талантливы во всем, согласна?
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Фото:Global Look Press