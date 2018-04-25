Ещё
«Ундервуд» поделились воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ундервуд» поделились воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В начале августа в Большом Завидово на Главной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ» выступит группа «Ундервуд». Этот коллектив всегда тщательно готовится к своим выступлениям, не исключением становится и «НАШЕСТВИЕ». Так в 2014 году Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко вышли на главную сцену фестиваля в парных сценических костюмах. В этом году коллектив готовит не менее красочное выступление на фестивале. Правда, о всех сюрпризах музыканты, заглянувшие в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пока рассказывать не захотели. Однако, с удовольствием поделились с нам своими самыми яркими впечатлениями от Главного приключения года. Подробности читайте только на НСН.
«Больше всего, конечно, запомнилось первое выступление на «НАШЕСТВИИ». Может быть, потому что оно было первым, а может потому, что оно было, действительно, необычным, ярким. Кроме того, в тот год мы впервые сотрудничали с театральным режиссером Ольгой Субботиной. Она сделала для нас настоящее шоу. На одной сцене с нами выступали молодые актеры, под песню «Гагарин» они глотали огонь и потом выпускали его из своих ртов», — рассказал Владимир Ткаченко.
«Я еще запомнил гримерку, находящуюся рядом с группой «Мумий Тролль»: Илья Лагутенко в белом костюме. Он не задерживался на одном месте, расхаживал, блистал и казался небожителем. В этом было что-то величественное и масштабное», — добавил Максим Кучеренко.
Напомню, что на Главную сцену фестиваля в этом юбилейном для «НАШЕГО радио» году выйдут «Ария», 7Б, «Анимация», 25/17, «Калинов Мост», Louna, «СерьГа», «Мельница», КняZz, бит-квартет «Секрет» в золотом составе, «Пикник», NOIZE МС с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, «Ночные снайперы», «Северный флот», а хэдлайнером субботы станет группа «АлисА». Первый же день «НАШЕСТВИЯ» закроет группа «Кукрыниксы». И это далеко не весь список артистов. Билеты на Главное приключение года вы можете найти на сайте nashestvie.ru.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Концерт Чика Кориа при поддержке Радио JAZZ 89.1 FM пройдет в Москве «Сансара» готовит три необычных концерта Объявлены ещё шестнадцать участников «НАШЕСТВИЯ» 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Как уходили знаменитости7
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение