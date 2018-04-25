«Ундервуд» поделились воспоминаниями о «НАШЕСТВИИ»

В начале августа в Большом Завидово на Главной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ» выступит группа «Ундервуд». Этот коллектив всегда тщательно готовится к своим выступлениям, не исключением становится и «НАШЕСТВИЕ». Так в 2014 году Владимир Ткаченко Максим Кучеренко вышли на главную сцену фестиваля в парных сценических костюмах. В этом году коллектив готовит не менее красочное выступление на фестивале. Правда, о всех сюрпризах музыканты, заглянувшие в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пока рассказывать не захотели. Однако, с удовольствием поделились с нам своими самыми яркими впечатлениями от Главного приключения года. Подробности читайте только на НСН.

«Больше всего, конечно, запомнилось первое выступление на «НАШЕСТВИИ». Может быть, потому что оно было первым, а может потому, что оно было, действительно, необычным, ярким. Кроме того, в тот год мы впервые сотрудничали с театральным режиссером Ольгой Субботиной . Она сделала для нас настоящее шоу. На одной сцене с нами выступали молодые актеры, под песню «Гагарин» они глотали огонь и потом выпускали его из своих ртов», — рассказал Владимир Ткаченко.

«Я еще запомнил гримерку, находящуюся рядом с группой «Мумий Тролль»: Илья Лагутенко в белом костюме. Он не задерживался на одном месте, расхаживал, блистал и казался небожителем. В этом было что-то величественное и масштабное», — добавил Максим Кучеренко.

Напомню, что на Главную сцену фестиваля в этом юбилейном для «НАШЕГО радио» году выйдут «Ария», 7Б, «Анимация», 25/17, «Калинов Мост», Louna, «СерьГа», «Мельница», КняZz, бит-квартет «Секрет» в золотом составе, «Пикник», NOIZE МС с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, «Ночные снайперы», «Северный флот», а хэдлайнером субботы станет группа «АлисА». Первый же день «НАШЕСТВИЯ» закроет группа «Кукрыниксы». И это далеко не весь список артистов. Билеты на Главное приключение года вы можете найти на сайте nashestvie.ru.