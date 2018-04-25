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В Ялте майские праздники отметят парадами и концертами
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В Ялте майские праздники отметят парадами и концертами 

РИА Новости Крым 41 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости Крым. В Ялте на начало мая запланирован ряд праздничных мероприятий, приуроченных к Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курортного города.
В частности, 1 мая в Ялте в 10.35 начнется праздничное шествие по Набережной имени Ленина к сцене в районе круглого фонтана, где затем состоятся торжественный митинг и выступление духового оркестра «Ялта» местного театра духовой музыки. Праздник продолжат в 12.00 международный фестиваль «Крымский маяк», мастер-классы для детей и караоке-турнир «Песни моря». В 19.00 у круглого фонтана состоится торжественное открытие летнего курортного сезона, эстрадно-цирковое шоу с участием крымских творческих коллективов, в том числе файер-шоу театра огня «Вольфрам» из Евпатории. Завершит праздничную программу первого дня дискотека.
Второго мая праздничную программу в 12.00 продолжат мастер-классы и детские игровые программы, а в 14.00 концертная программа «Дружба народов», приуроченная к крымско-татарскому празднику «Хыдырлез». В 16.00 у круглого фонтана на набережной запланирован караоке-турнир «Песни моря», в 18.00 — «Вечер оперетты» с участием артистов Государственного академического музыкального театра РК.
В День Победы, 9 мая, череду торжественных мероприятий откроют митинг, возложение цветов и военно-историческая реконструкция «Полевой лагерь бойцов Красной Армии» на Холме Славы. В 14.00 от гостиницы «Ореанда» по Набережной к сцене в районе круглого фонтана пройдет колонна «Бессмертного полка». В 15.00 у круглого фонта запланирован концерт духового оркестра «Ялта» Ялтинского театра духовой музыки, в 15.30 — концертная программа «Песни победы, песни весны», в 18.00 — концертная программа «Наследники Победы». Праздник завершит в 21.00 праздничный фейерверк.
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