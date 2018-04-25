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Умер Боб Дороу
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Умер Боб Дороу 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский джазмен Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет, сообщает радио NPR со ссылкой на жену музыканта.
Дороу начал свою музыкальную карьеру в армии — с 1943 по 1945 год он был композитором, аранжировщиком и музыкантом в оркестре отряда особого назначения американской армии. В 1956 году он выпустил свой первый альбом Devil May Care. Майлз Дэвис выпустил свою версию заглавной композиции с этой пластинки, Devil May Care в исполнении Дэвиса стала джазовым стандартом. Впоследствии Дэвис и Дороу неоднократно работали вместе.
Боб Дороу стал известен слушателям благодаря участию в адаптации образовательного шоу Schoolhouse Rock!.
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