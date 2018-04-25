Ещё
Умер раскрывший магию числа 3 Боб Дороу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер раскрывший магию числа 3 Боб Дороу 

Lenta.ru 9 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американский джазмен и композитор Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNN.
Точная причина смерти не раскрывается. Дочка музыканта, Корин Вулф, рассказала журналистам, что в 2017 году Дороу диагностировали рак.
За свою карьеру Боб Дороу выпустил около 30 альбомов. Его дебютная пластинка Devil May Care вышла в 1956 году. Композитор исполнял музыку в жанрах кул-джаз и бибоп.
Дороу сотрудничал с такими звездами джаза, как Майлз Дэвис и Блоссом Дири. Американцам он наиболее известен по музыкальным композициям, которые писал и сам исполнял для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock! Дебютная и одна из самых популярных его песен в этом проекте — Three Is A Magic Number («Три — это магическое число»). В ней он рассказывает о том, как часто оно встречается в жизни людей.
24 августа в США скончался гитарист Джон Аберкромби.
Lenta.ru: последние новости
Бейонсе упала во время концерта вместе со своей сестрой ТНТ покажет первый концерт шоу "ПЕСНИ" Пелагея: Янка Дягилева незаслуженно забыта нашей культурой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру
Знаменитости, которых подменили двойниками23
Как уходили знаменитости7
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах6
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
10:02
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение