Умер раскрывший магию числа 3 Боб Дороу

Американский джазмен и композитор Боб Дороу скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает CNN.

Точная причина смерти не раскрывается. Дочка музыканта, Корин Вулф, рассказала журналистам, что в 2017 году Дороу диагностировали рак.

За свою карьеру Боб Дороу выпустил около 30 альбомов. Его дебютная пластинка Devil May Care вышла в 1956 году. Композитор исполнял музыку в жанрах кул-джаз и бибоп.

Дороу сотрудничал с такими звездами джаза, как Майлз Дэвис и Блоссом Дири. Американцам он наиболее известен по музыкальным композициям, которые писал и сам исполнял для детского образовательного шоу Schoolhouse Rock! Дебютная и одна из самых популярных его песен в этом проекте — Three Is A Magic Number («Три — это магическое число»). В ней он рассказывает о том, как часто оно встречается в жизни людей.

24 августа в США скончался гитарист Джон Аберкромби.