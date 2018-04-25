На концерте Би-2 в Перми Лева подарил Шуре уникальную гитару

24 апреля в Перми прошёл концерт группы Би-2. Несколько тысяч поклонников творчества собрались в СК имени Сухарева, чтобы услышать новый альбом «Горизонт событий». Прозвучали не только новинки, но и любимые хиты. Зал с удовольствием подпевал любимым артистам.

«Горизонт событий» стал юбилейным, десятым альбомом Би-2. Группа выпустила его в сентябре и представила в нём свою новую саунд-концепцию.

На концерте гитарист группы Александр Уман (известный как Шура Би-2) выступил с необычной гитарой, к которой прикреплён планшетный компьютер. Как выяснилось, это подарок от солиста группы Лёвы ( Егор Бортник ).

«Пермь, спасибо! Обалденный концерт! Вчера Таня Иванова привезла из ЛА долгожданный подарок от меня Шурику на день рождения! Гитара называется EVENT HORIZON (Горизонт событий), — написал музыкант в Instagram. — Гитара сделана в единственном экземпляре. В деку вмонтирован IPad, с Футурамой. Было сделано 3 варианта гитар. Две пошли в топку. Одна заиграла. Шурик, с днём рождения, мой друг!»

#Пермь, спасибо! Обалденный концерт! Вчера Таня Иванова @ittalia привезла из ЛА долгожданный подарок от меня Шурику на день рождения! Гитара называется EVENT HORIZON (Горизонт событий) Мастер James Trussart Дизайн Шура Би-2 Мишка Луганский Гитара сделана в единственном экземпляре. В деку вмонтирован IPad, с Футурамой. Было сделано 3 варианта гитар. Две пошли в топку. Одна заиграла. Шурик, с днём рождения, мой друг! Фото: @ittalia

Публикация от Лева Би-2 (@levab2) 24 Апр 2018 в 1:27 PDT Музыканты поблагодарили пермских зрителей за горячий приём и искренние эмоции.