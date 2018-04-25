На концерте Би-2 в Перми Лева подарил Шуре уникальную гитару 

24 апреля в Перми прошёл концерт группы Би-2. Несколько тысяч поклонников творчества собрались в СК имени Сухарева, чтобы услышать новый альбом «Горизонт событий». Прозвучали не только новинки, но и любимые хиты. Зал с удовольствием подпевал любимым артистам.
«Горизонт событий» стал юбилейным, десятым альбомом Би-2. Группа выпустила его в сентябре и представила в нём свою новую саунд-концепцию.
На концерте гитарист группы Александр Уман (известный как Шура Би-2) выступил с необычной гитарой, к которой прикреплён планшетный компьютер. Как выяснилось, это подарок от солиста группы Лёвы (Егор Бортник).
«Пермь, спасибо! Обалденный концерт! Вчера Таня Иванова привезла из ЛА долгожданный подарок от меня Шурику на день рождения! Гитара называется EVENT HORIZON (Горизонт событий), — написал музыкант в Instagram. — Гитара сделана в единственном экземпляре. В деку вмонтирован IPad, с Футурамой. Было сделано 3 варианта гитар. Две пошли в топку. Одна заиграла. Шурик, с днём рождения, мой друг!»
#Пермь, спасибо! Обалденный концерт! Вчера Таня Иванова @ittalia привезла из ЛА долгожданный подарок от меня Шурику на день рождения! Гитара называется EVENT HORIZON (Горизонт событий) Мастер James Trussart Дизайн Шура Би-2 Мишка Луганский Гитара сделана в единственном экземпляре. В деку вмонтирован IPad, с Футурамой. Было сделано 3 варианта гитар. Две пошли в топку. Одна заиграла. Шурик, с днём рождения, мой друг! Фото: @ittalia
Публикация от Лева Би-2 (@levab2) 24 Апр 2018 в 1:27 PDT Музыканты поблагодарили пермских зрителей за горячий приём и искренние эмоции.