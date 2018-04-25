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Концерт памяти Андрея Вознесенского прошел в Московском Международном Доме музыки
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Концерт памяти Андрея Вознесенского прошел в Московском Международном Доме музыки 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Андрей Вознесенский опубликовал около 20 сборников стихов и прозы.
В преддверии 85-тилетия со дня рождения Андрея Вознесенского в Московском Международном Доме музыки прошел концерт «Ностальгия по настоящему». Участники концерта читали стихи знаменитого поэта и делились воспоминаниями о нем, передает ОТР.
Звезды эстрады исполнили песни, специально написанные к юбилею. Также звучали и хиты на стихи Вознесенского, которые стали популярными ещё при его жизни: «Миллион алых роз», «Ностальгия по настоящему», романс «Я тебя никогда не забуду».
В фойе Московского международного Дома музыки открылась выставка уникальных фотографий из личного архива семьи Вознесенских.
Отметим, что 85-летие со дня рождения поэта будет отмечаться 12 мая.
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