Билан снял клип в стиле фильма «Ла-Ла Ленд»

Дима Билан выпустил клип на песню "Девочка, не плачь", снятый очевидно, под впечатлением от мюзикла "Ла-ла Ленд" и видео Hurts "Lights".

Местом съемок стал остров Кипр, а партнершей Димы выступила Ксения Сухинова, "Мисс Россия 2007" и "Мисс мира 2008".

Дима и Ксения уже работали вместе в клипе на песню "Держи" (тогда съемки прошли в Лиссабоне), и поклонники обоих знаменитостей с восторгом отнеслись к их сотрудничеству.

Фанаты высоко оценили новую композицию любимого певца и модели, однако были и критические отзывы, и даже обвинения в плагиате.

Дима! Наслаждаться нечем. И прими это как должное. Ну не интересный клип. И не надо говорить с иронией. Твоё недовольство и то, что тебя задевают нелестные комментарии по поводу клипа, очень видны на твоём лице и в твоей речи в сторис. Критику надо принимать. Когда хорошо, тогда и хорошо. Но не на этот раз.

Дима очень разочаровалась в вашем клипе! Не идут вам такие клипы. Очень надеюсь что следующая премьера будет достойной!

А что проходил конкурс на пародию клипа HURTS-Lights? Да если только тот клип безумно хорош, то этот — пародия, которая бы и 7 места не заняла.