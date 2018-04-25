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Билан снял клип в стиле фильма «Ла-Ла Ленд»
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Билан снял клип в стиле фильма «Ла-Ла Ленд» 

Рамблер 2 часа назад
Дима Билан выпустил клип на песню "Девочка, не плачь", снятый очевидно, под впечатлением от мюзикла "Ла-ла Ленд" и видео Hurts "Lights".
Местом съемок стал остров Кипр, а партнершей Димы выступила Ксения Сухинова, "Мисс Россия 2007" и "Мисс мира 2008".
Дима и Ксения уже работали вместе в клипе на песню "Держи" (тогда съемки прошли в Лиссабоне), и поклонники обоих знаменитостей с восторгом отнеслись к их сотрудничеству.
Фанаты высоко оценили новую композицию любимого певца и модели, однако были и критические отзывы, и даже обвинения в плагиате.
Дима! Наслаждаться нечем. И прими это как должное. Ну не интересный клип. И не надо говорить с иронией. Твоё недовольство и то, что тебя задевают нелестные комментарии по поводу клипа, очень видны на твоём лице и в твоей речи в сторис. Критику надо принимать. Когда хорошо, тогда и хорошо. Но не на этот раз.
Дима очень разочаровалась в вашем клипе! Не идут вам такие клипы. Очень надеюсь что следующая премьера будет достойной!
А что проходил конкурс на пародию клипа HURTS-Lights? Да если только тот клип безумно хорош, то этот — пародия, которая бы и 7 места не заняла.
Ксения конечно красотка, но для клипа не подходит.. Она или не слышит музыку либо просто не умеет двигаться, несуразно получается. Итог:песня крутая, а клип не впечатлил, даже по съёмке
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