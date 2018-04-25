Началась презентация нового альбома Brainstorm в пресс-центре НСН

В пресс-центре НСН началась пресс-конференция латвийской группы Brainstorm с презентацией нового альбома «Wonderful day».

Музыканты познакомят журналистов со своим тринадцатым альбом, материал для которого они черпали из осеннего тура по России в конце 2017 года. В альбом вошли четыре песни на русском языке, пять песен на английском и одна на латышском.

Латвийская группа также покажет космические просторы видеоклипа на песню «Wonderful day», фрагменты которого снимал космонавт Сергей Рязанский на Международной космической станции.

Интернет-трансляция доступна здесь.