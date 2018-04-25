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Идея космического клипа Brainstorm родилась на «НАШЕм Радио»
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Идея космического клипа Brainstorm родилась на «НАШЕм Радио» 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В ходе пресс-конференции НСН, посвященной новом альбому группы Brainstorm «Wonderful day», лидер латвийской команды Ренарс Кауперс рассказал, как родилась идея снять фрагменты на ключевую песню альбома на Международной космической станции.
«Очень особенная история. Очень рады, что так случилось. На «НАШЕм Радио» год назад у нас было интервью, мы общались с ди-джеями, и Игорь Паньков (утреннее шоу Подъемники — прим. НСН) сказал, что у него есть хороший друг космонавт, который сейчас находится на МКС, причем он слушает Brainstorm. Ребята с «НАШЕго радио» предложили нам что-то там снять и так родилась идея насчет lyric video (текстовое видео — прим. НСН)», — сказал Ренарс Кауперс.
На пресс-конференции НСН латвийская команда показала свой новый видеоклип на песню «Wonderful day», фрагменты для которого снял космонавт Сергей Рязанский на МКС. Клип начинается с видеокадров со встречи музыкантов с космонавтом Роскосмоса за сценой на ежегодной премии «Чартова дюжина». Режиссером клипа выступил барабанщик группы Каспарс Рога.
Напоминаем, интернет-трансляция пресс-конференции доступна здесь.
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