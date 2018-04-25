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Британская группа записала альбом на молекулу ДНК
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Британская группа записала альбом на молекулу ДНК 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Искусство вечно. Наверно, именно так решили музыканты трип-хоп группы Massive Attack и зашифровали свой альбом Mezzanine в ДНК. Помогли им в этом специалисты швейцарской фирмы Turbobeads, использовав технологию Opus, сообщает Dazed.
Аудио ужали до объема 15 МБ, перевели в генетический код и расположили в стеклянных нанобусинах. Наночастицы поместили в воду. В таком виде альбом группы может храниться века и даже тысячелетия. В любой момент микрочипы можно будет извлечь, расшифровать и прослушать.
Напомним, что третий студийный альбом группы Massive Attack вышел в свет в мае 1998 года, став одним из самых успешных в творчестве коллектива. Именно к юбилею пластинки и приурочен этот масштабный проект.
Эксперимент еще закончен не полностью, весь альбом планируют перевести в генетический код к лету этого года. Пока же особо нетерпеливым можно прослушать записанный в биоматериале трек Teardrop на сайте лаборатории, занимающейся проектом.
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