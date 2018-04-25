Симфонический оркестр Мариинки дал два концерта в Набережных Челнах

Во вторник, 24 апреля, при поддержке КАМАЗа и лично генерального директора компании Сергея Когогина в Набережных Челнах состоялись концерты Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением легендарного дирижера Валерия Гергиева , сообщает пресс-служба предприятия.

Днем известный коллектив выступил с часовой программой на автомобильном заводе КАМАЗа: свой обеденный перерыв заводчане посвятили встрече с высокой музыкой.

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин от имени всего коллектива выразил искренние слова благодарности маэстро Гергиеву. «За эти годы вы и ваш прославленный коллектив стали настоящими друзьями КАМАЗа. И я сделаю все, чтобы наша дружба продолжалась многие-многие годы», — пообещал руководитель автогиганта. Валерий Гергиев, в свою очередь, поблагодарил компанию за приглашение и возможность продемонстрировать богатство репертуара оркестра прямо в производственном цехе.

«Сегодня уникальный день не только для камазовцев, но и для оркестра. Музыка, которая звучала в лучших залах мира, зазвучит в цехе автомобильного завода, — отметила депутат Госдумы России Альфия Когогина , приветствуя коллектив. — Со струн оркестра она будет литься в цех автогиганта, где руками настоящих виртуозов своего дела — инженеров и рабочих — создаются лучшие машины страны». В своем выступлении она сравнила автозаводчан, которые создают музыку ревущих моторов и скоростей, с легендарным оркестром, виртуозно исполняющим известные классические произведения.

Музыкальную программу открыл вальс из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. Также прозвучала музыка Модеста Мусоргского «Картинки с выставки» и другие известные классические произведения. Заводчане благодарили музыкантов продолжительными овациями и букетами цветов.

Этот день войдет в историю КАМАЗа как одно из ярчайших культурных событий. Символично, что мобильную сцену установили прямо на производственной площадке, на базе шести автомобилей КАМАЗ-5490. Гримерные комнаты были организованы здесь же, в цехах.

После концерта Валерий Гергиев уделил внимание представителям городских и республиканских СМИ, ответив на все интересующие вопросы. «КАМАЗ звучит как победитель мировых ралли. Здорово! — ответил маэстро на вопрос о заводской акустике. — Нам эмоционально было увлекательно выступить здесь. Может быть, каждый второй или даже двое из трех сегодня впервые услышали в живом исполнении „Картинки с выставки“ Мусоргского, и это заставляет думать о том, что такой концерт был необходим».

«Наши люди напряженно трудятся с раннего утра до позднего вечера, и, думаю, для коллектива это эмоциональный всплеск, — прокомментировал идею музыкальной программы в производстве Сергей Когогин, поблагодарив Валерия Гергиева за концерт. — Прийти на заводскую площадку — это дань уважения нашему коллективу».

Вечером того же дня с не менее впечатляющей и вдохновляющей на искренние чувства программой гости выступили в Органном зале Набережных Челнов, исполнив шедевры классической музыки. Концерты состоялись в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, охватывающего в этом году почти 30 городов России, и, без преувеличения, стали событием года в культурной жизни автограда.

Напомним, это уже четвертый визит Валерия Гергиева в Набережные Челны, инициированный КАМАЗом. Так, в 2010 году оркестр Мариинки дал благотворительный концерт, а вырученные от продажи билетов средства пошли в фонд «Дети ДЦП» и на проект «Изумрудный город», поддерживаемые КАМАЗом. Следующий визит музыкантов состоялся в 2013 году — мероприятие было организовано в рамках 45-летия КАМАЗа. Год назад, в 2017-м, известный коллектив посетил город с программой XVI Московского Пасхального фестиваля.