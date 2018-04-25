Хедлайнером XIII фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет группа THERR MAITZ

Об этом сообщается на странице оргкомитета музыкального форума во «Вконтакте» в среду, 25 апреля.

«Сегодня Therr Maitz — одна из главных сенсаций в российской музыке последних лет. Основатель и лидер группы, Антон Беляев , харизматичный певец и композитор, смог сломать стереотипы современного шоу-бизнеса. Therr Maitz известны не только своей музыкой, но и яркими выступлениями, которые покоряют любую аудиторию», — говорится в сообщении.

XIII фестиваль «Калининград Сити Джаз» в 2018 году пройдёт с 3 по 5 августа в Летнем театре Центрального парка областного центра.