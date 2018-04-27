Фестиваль «Весенние флейты» прошел в Лианозове

Фестиваль ансамблей СВАО «Весенние флейты» прошел 26 апреля в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной в районе Лианозово. Об этом рассказала заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.

— Фестиваль посвящен празднику весны и ансамблям в классе флейты. Главное в концерте — это ансамбли. Ансамбль — это совместное исполнение музыкальной композиции несколькими участниками. Это художественное единство, стройное целое, взаимная согласованность, — подчеркнула Ирина Таран.

Напомним, школа искусств имени Калинникова расположена по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (вт)