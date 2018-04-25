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Юлия Савичева представила новую песню
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Юлия Савичева представила новую песню 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица рассказала, что автором музыки стал ее муж — Александр Аршинов, профессиональный музыкант, певец и композитор.
"Я очень счастлива, что сегодня на вечере памяти Вознесенского, состоялась премьера песни", — отметила Савичева под отрывком своего выступления. Певица поблагодарила мужа за яркие эмоции, которые она испытала во время выступления, а также выразила благодарность оркестру Жилина. «Было одно удовольствие находиться с вами на одной сцене!» — сказала Савичева.
Чуть позже девушка опубликовала в Инстаграме совместное фото с организатором вечера — известным фотохудожником Екатериной Рождественской, и поблагодарила за чудесное мероприятие. «Ты как всегда собрала всех по поводу, который все часто забывают», — отметила Савичева и добавила, что стихи Вознесенского и Рождественского люди должны помнить всегда, ведь они — настоящий культурный фонд России.
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