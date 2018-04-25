Потрясающая энергетика. Скоро стартует новый сезон «Музыки в метро»

Во вторник, 24 апреля, в преддверии открытия нового сезона проекта «Музыка в метро» на станции «Таганская» Кольцевой линии для пассажиров выступила интернациональная поп-группа NOW United.

Коллектив основал легендарный Саймон Фуллер , создатель шоу «Американский идол» и менеджер группы Spice Girls. Он искал талантливых ребят по всему миру и собрал уникальный состав. В коллектив входят участники из России, США, Южной Кореи, Великобритании, Индии, Сенегала и других стран.

— Коллектив приехал в Москву всего на несколько дней и уже успел принять участие в проекте «Голос» и шоу «Вечерний Ургант», — рассказали в столичном метрополитене. — А сегодня группа выступила для пассажиров.

Яркое, экспрессивное вокально-хореографическое шоу произвело на москвичей и гостей города поистине неизгладимое впечатление.

— От ребят веет потрясающей энергетикой, — рассказала студентка Алла Романова . — Здорово, что у нас в метро можно ехать по делам и попасть на концерт.

Выступление NOW United состоялось в преддверии старта нового сезона проекта «Музыка в метро». В ходе конкурсного отбора участников были выбраны 220 лучших музыкантов.

— Мы уверены, что проект «Музыка в метро» подарит пассажирам приятную музыку и еще больше положительных эмоций, — отметили ранее в пресс-службе столичного метрополитена.

СПРАВКА

Проект «Музыка в метро» был создан весной 2016 года. За три года существования проекта прошло более 30 тысяч выступлений артистов. В новом сезоне количество площадок увеличится с 18 до 32.