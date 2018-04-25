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Композиторы из детской музыкальной школы дали концерт в библиотеке на Щербаковской
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Композиторы из детской музыкальной школы дали концерт в библиотеке на Щербаковской 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Воспитанники педагога класса композиции ДМЦ им. Л. Н. Власенко Евгения Геллера выступили перед жителями Соколиной горы, представив программу из собственных произведений.
В стенах библиотеки №84 прозвучали музыкальные произведения в жанрах рэгтайм, вальс, рэгтайм, полька, гавот. Артистки из хореографического коллектива «Движение» досугового центра «Соколинка», которые занимаются под руководством педагога Марины Молчановой, украсили концерт в библиотеке своими танцевальными выступлениями. Танцовщицы исполнили номера «Морская», «Феи драже», «Экзерсис», «Зимние арабески».
Как сообщили сотрудники библиотеки, не первый год в Соколиной горе устраиваются концерты с участием юных композиторов. Неизменно такие мероприятия пользуются успехом у публики.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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