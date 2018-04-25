Пикник «Афиши» 2018 объявил вторую волну музыкантов

Лучший день лета наступит 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» — этот Пикник «Афиши» будет пятнадцатым по счету. Хедлайнеры этого года: великий стадионный оркестр из Канады , доводящий зрителей до эйфории, Arcade Fire, главная певица страны Земфира, классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian и самые дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & the Lizard Wizard.

Сегодня стали известны имена музыкантов второй волны:

Joey Bada$$

Почитаемый адептами старорежимного хип-хопа бруклинец Джо-Вон Вирджини Скотт в молодой волне отвечает за то, чтобы хип-хоп не растерял то лучшее, за что этот жанр любили и 10, и 20 лет назад. Joey Bada$$, скорее, про контекст, смысл и музыкальность — а не про кач, панчи, хуки и эдлибы. Его рэп самобытен, талантлив, содержателен и резонирует с сегодняшним слушателем, то, что нужно для Пикника «Афиши».

Rhye

Прошло много времени с тех пор, как дуэт канадского вокалиста Майка Милоша и датского продюсера Робина был рассекречен, и стало ясно, что женственные песни Rhye спеты совсем не женщиной. Почти сразу после релиза дебютного альбома «Woman» Робин Ханнибал тихо покинул группу. Милош расстался с женой и тоже долго молчал, но с появлением новой музы вернулся к музыке. На Пикнике услышим минималистичный чувственный софт-поп с трепетным сердцем, по которому успели соскучиться — на этот раз с новой пластинки «Blood».

Фараон

18-летний студент журфака МГУ Глеб Голубин , начинавший с мрачного клауд-рэпа из тоски, агрессии и чисто юношеских переживаний, не сразу был оценен критиками и слушателями. Зато сегодня он — лидер местной рэп-сцены, а его звучание, когда-то такое непривычное, — канон, норма и стандарт, на который равняются представители следующего поколения.

Билеты

Parter.ru. Купить билеты на Пикник можно на сайте picnic.afisha.ru , в приложении «Афиши» для iOS, Android и Windows Phone, а также у официальных партнеров — Рамблер/Кассы

Первые 1500 билетов Early Bird, поступивших в продажу 28 февраля по специальной цене в 2000 рублей, были распроданы за час. Сейчас стоимость билетов составляет 3500 рублей и будет повышаться вместе с объявлением новых артистов.

О Пикнике «Афиши»