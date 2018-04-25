Пикник «Афиши» 2018 объявил вторую волну музыкантов 

Лучший день лета наступит 4 августа в музее-заповеднике «Коломенское» — этот Пикник «Афиши» будет пятнадцатым по счету. Хедлайнеры этого года: великий стадионный оркестр из Канады, доводящий зрителей до эйфории, Arcade Fire, главная певица страны Земфира, классики шотландского инди-попа Belle & Sebastian и самые дикие ребята из Мельбурна King Gizzard & the Lizard Wizard.
Сегодня стали известны имена музыкантов второй волны:
Joey Bada$$
Почитаемый адептами старорежимного хип-хопа бруклинец Джо-Вон Вирджини Скотт в молодой волне отвечает за то, чтобы хип-хоп не растерял то лучшее, за что этот жанр любили и 10, и 20 лет назад. Joey Bada$$, скорее, про контекст, смысл и музыкальность — а не про кач, панчи, хуки и эдлибы. Его рэп самобытен, талантлив, содержателен и резонирует с сегодняшним слушателем, то, что нужно для Пикника «Афиши».
Rhye
Прошло много времени с тех пор, как дуэт канадского вокалиста Майка Милоша и датского продюсера Робина был рассекречен, и стало ясно, что женственные песни Rhye спеты совсем не женщиной. Почти сразу после релиза дебютного альбома «Woman» Робин Ханнибал тихо покинул группу. Милош расстался с женой и тоже долго молчал, но с появлением новой музы вернулся к музыке. На Пикнике услышим минималистичный чувственный софт-поп с трепетным сердцем, по которому успели соскучиться — на этот раз с новой пластинки «Blood».
Фараон
18-летний студент журфака МГУ Глеб Голубин, начинавший с мрачного клауд-рэпа из тоски, агрессии и чисто юношеских переживаний, не сразу был оценен критиками и слушателями. Зато сегодня он — лидер местной рэп-сцены, а его звучание, когда-то такое непривычное, — канон, норма и стандарт, на который равняются представители следующего поколения.
Список музыкантов, выступающих на Пикнике «Афиши», еще будет дополняться. Следите за новостями о фестивале на сайте picnic.afisha.ru, Афиша Daily и на страницах в соцсетях: Facebook, Vkontakte, Instagram.
Билеты
Купить билеты на Пикник можно на сайте picnic.afisha.ru, в приложении «Афиши» для iOS, Android и Windows Phone, а также у официальных партнеров — Рамблер/Кассы и Parter.ru.
Первые 1500 билетов Early Bird, поступивших в продажу 28 февраля по специальной цене в 2000 рублей, были распроданы за час. Сейчас стоимость билетов составляет 3500 рублей и будет повышаться вместе с объявлением новых артистов.
О Пикнике «Афиши»
Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве музыкальный фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий более 50 000 человек. В разные годы на сцену Пикника выходили Blur, Suede, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys, Franz Ferdinand, Мика, Земфира, «Ленинград», «Мумий Тролль» и еще более 500 артистов. Помимо музыки Пикник «Афиши» — это обширная гастрономическая программа, маркет, развлечения на свежем воздухе, перформансы, современное искусство — и еще миллион способов провести свободное время.