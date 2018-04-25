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В Красноярске состоится премьера оперы «Ловелас»
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В Красноярске состоится премьера оперы «Ловелас» 

АиФ Красноярск 56 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Новое произведение исполнит хоровой ансамбль солистов «Тебе поемъ».
В основу оперы лег роман Федора Достоевского «Бедные люди». Автором музыки стал один из самых востребованных современных композиторов, профессор Московской консерватории, художественный руководитель Московской филармонии Александр Чайковский.
Опера «Ловелас» — современное прочтение романа. Сюжет Достоевского предстает в театрализованной форме и «визуализирует» эпистолярный роман. На сцене атмосфера Петербурга воссоздается благодаря стилизованным историческим костюмам, сшитым по специальному заказу для артистов «Тебе поемъ», а также с помощью видеофрагментов северной столицы во время действия романа и световых решений. Премьера запланирована на 14 мая в 19.00 в Красноярском государственном институте искусств в исполнении.
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