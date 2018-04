Человек-оркестр: главное о карьере Эллы Фицджеральд

25 апреля исполняется 101 год со дня рождения Эллы Фицджеральд — одной из величайших вокалисток в истории джазовой музыки. Музыкальные критики утверждали, что певица вышла за границы возможного и, если пожелает, сможет спеть даже телефонный справочник.

Фицджеральд была обладательницей голоса диапазоном в три октавы, мастером скэта и голосовой импровизации, и ей удалось то, чего до нее не делал никто: она стала первой вокалисткой, воспроизводящей голосом звуки музыкальных инструментов. Сама Элла скромно говорила, что мысленно ставит себя на место тенор-саксофона.

"Первая леди джаза", 13-кратный лауреат «Грэмми» и обладательница всех престижнейших наград записала около 90 альбомов, среди которых сольные и созданные в сотрудничестве с другими известными джазовыми музыкантами, в том числе с Дюком Эллингтоном, Луи Армстронгом Куинси Джонсом , Каунтом Бэйси, Джо Пассом и многими другими.

Начало пути: Love and Kisses, Flying Home и Oh, Lady Be Good! В 1935 году Элла Фицджеральд стала выступать с оркестром Чика Уэбба в гарлемском танцевальном зале «Савой». Вместе с музыкантами она написала почти 150 композиций, среди которых было несколько хитов, в том числе Love and Kisses и песня-импровизация на тему детской считалочки A-Tisket, A-Tasket — которая принесла ей наибольшую популярность на тот момент. Но это было только начало.

Фицджеральд восхищалась талантом Луи Армстронга и во многом перенимала его манеру исполнения, но позже она поняла, что должна найти свой стиль. Она учится импровизировать и в 1945 году записывает песню Flying Home, аранжировку к которой сделал Вик Шоен. Критики назвали ее одной из фундаментальных джазовых записей десятилетия. Еще одна композиция Oh, Lady Be Good! укрепила статус Фицджеральд как одной из лучших джазовых вокалисток.

Вскоре она записала сингл All of me, композицию создали Джеральд Маркс и Сеймур Симон в 1931 году. Песня была исключительно популярной, ее неоднократно записывали ведущие джазовые вокалисты той эпохи Луи Армстронг и Билли Холидей.

Музыка, ставшая легендой: серия альбомов Songbook и Summertime Расцвет карьеры Эллы Фицджеральд пришелся на 1950-е и 1960-е годы. В 1955-м ее менеджер Норман Гранц создал специально для нее лейбл Verve Records. Впоследствии сама Фицджеральд говорила, что это событие стало одним из поворотных моментов в ее карьере: уже в следующем году вышел записанный на новой студии альбом Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, а вслед за ним — еще семь альбомов из этой серии, которые принесли певице огромный успех.

Каждый представлял собой собрание песен определенного композитора или поэта. Но только в создании первого альбома приняли участие непосредственные авторы Дюк Эллингтон и Билли Стрэйхорн. Специально для певицы они написали два новых трека: песню The E and D Blues и инструментальную сюиту «Портрет Эллы Фицджеральд». Серия Songbook оказалась самым коммерчески успешным проектом и принесла Элле невероятную популярность. The New York Times писала об этой коллекции: «Поп-альбом стал одним из способов серьезного изучения музыки».

Фицджеральд много гастролировала по США и Европе и собирала полные залы в Риме, Берлине, Чикаго, Лос-Анджелесе. Одними из самых популярных концертных записей являются At the Opera House, Ella in Rome, Twelve Nights in Hollywood и Ella in Berlin. В последний альбом вошла композиция «Баллада о Мэкки-Ноже», за уникальное исполнение которой в 1960 году Элла Фицджеральд получила «Грэмми».

Вместе с легендой джаза Луи Армстронгом Элла Фицджеральд записала три студийных альбома. Два состоят из джазовых импровизаций, а третий — это арии-аранжировки из оперы великого американского композитора Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Одна из наиболее ярких аранжировок — колыбельная Клары — знаменитая Summertime, вошедшая в мировую сокровищницу джазового искусства.

Видео: YouTube/bessjazz

Поздние годы: новые альбомы и музыкальные эксперименты В 1961 году MGM купила студию Verve Records за три миллиона долларов, и с 1967-го MGM перестали заключать контракты с Фицджеральд. В последующие пять лет она работала на студиях Atlantic, Capitol и Reprise, и экспериментировала с различными музыкальными жанрами. В эти годы вышли альбом Brighten the Corner, представлявший собой собрание торжественных песен, сборник традиционных рождественских гимнов Ella Fitzgerald’s Christmas, кантри-альбом Misty Blue, а также 30 by Ella — серия из шести записей-попурри.

Все эти годы она продолжала работать с Норманом Гранцем. Неожиданный успех концертного альбома 1972 года Jazz at Santa Monica Civic’72 сподвиг его основать новый лэйбл Pablo Records, на котором Фицджеральд выпустила еще 20 пластинок, а запись с живого выступления 1974 года Ella in London, выпущенная Pablo Records, до сих пор считается одной из лучших работ Фицджеральд.

В середине 1970-х годов критики заговорили об ухудшении вокальных данных певицы: она стала использовать более короткую, острую фразировку, а ее уникальный голос стал жестче. Из-за проблем со здоровьем Фицджеральд вынуждена была прекратить студийную деятельность в 1991 году. Ее последнее выступление состоялось в 1993 году в Сан-Франциско: вскоре из-за последствий диабета врачи ампутировали Фицджеральд обе ноги ниже колен и больше она на сцену не выходила. В том же году она основала благотворительный Фонд имени Эллы Фицджеральд, который и сегодня продолжает оказывать помощь молодым музыкантам, а также заниматься исследованием диабета и помощи больным.

Легендарная певица скончалась в 1996 году в окружении любящей семьи.