РНО дал первый в этом году благотворительный концерт

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Российский национальный оркестр (РНО) дал первый в этом году благотворительный концерт в рамках музыкально-образовательного проекта «Солисты РНО — детям и юношеству», сообщили в пресс-службе оркестра.

Ежегодная серия благотворительных концертов в рамках музыкально-образовательного проекта «Солисты РНО — детям и юношеству» существует уже 22 года. За эти годы солисты РНО выступали перед юными слушателями из детских лечебных учреждений, детских домов, школ-интернатов и детских садов для слабослышащих.

Первый концерт в этом году прошел в среду в Государственном историческом музее, а в четверг состоится выступление в Музее Москвы.

Музыканты подготовили программу, составленную из знаменитых миниатюр. В первом отделении прозвучат произведения Петра Чайковского «Подснежник» из цикла «Времена года», «Мелодрама» из музыки к сказке Александра Островского «Снегурочка», «Русский танец» из балета «Лебединое озеро», вальс из «Серенады для струнного оркестра» и другие.

Программу второго отделения составили хиты из самых известных мультипликационных лент Уолта Диснея — «Пиноккио», «Белоснежка» и «Три толстяка».

Третий концерт благотворительной серии традиционно посвящается памяти погибших во время трагедии на Чернобыльской АЭС. 27 апреля во Врубелевском зале Третьяковской галереи в исполнении Камерного оркестра и солистов РНО прозвучит музыка Вивальди, Баха, Телемана, Чимарозы, Допплера и Пьяцоллы.