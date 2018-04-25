Москва онлайн покажет концерт на крыше «Рахманинов. Весна идет!»

28 апреля на смотровой площадке в арке главного входа Парка Горького состоится концерт " Рахманинов . Весна идет!". Весеннее настроение слушателям подарят лучшие произведения Сергея Рахманинова в инструментальном и вокальном сопровождении коллектива Art Collage.

Art Collage — это молодой и талантливый коллектив, который поражает синтезом искусств, жанров и форм. По аналогии с техникой коллажа солисты сочетают музыку и поэзию, хореографию и живопись.

Смотрите 28 апреля в 17:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.