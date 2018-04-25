Фестиваль «Органные вечера в Кусково» откроет девятый сезон 26 мая

МОСКВА, 25 апреля. / ТАСС /. Ежегодный фестиваль «Органные вечера в Кусково» стартует в московской усадьбе 26 мая и продлится весь летний сезон — до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.

"Главная цель фестиваля — представить орган как инструмент неограниченных возможностей, — отметили организаторы. — В проекте принимают участие более ста молодых известных исполнителей, большинство из них представляют аутентичное направление в современном исполнительстве. Стремление к исторически достоверному воспроизведению звучания старинных инструментов, исполнению музыкальных композиций в стиле эпохи их создания представляет большой интерес не только для исследователей музыки и профессионалов, но и для широкой аудитории".

"Органные вечера в Кусково" также призваны оживить старинную традицию проведения дворцовых концертов в бывшей резиденции Шереметевых.

На открытии девятой по счету концертной серии выступит Барочная капелла «Золотой век» и органисты Елена Привалова— Эпштейн и Алексей Шевченко . Прозвучат сочинения Баха, Коррета и Вивальди.

Также в программе сезона — произведения композиторов Пиренейского полуострова в «Три мира старой Испании», соединение органа и саксофона в рамках вечера «Не только джаз», «Ритмы дальних берегов», «Шедевры Рококо», «Арии и песни эпохи барокко» и другие выступления с участием арфистов, скрипачей и флейтистов.

Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года под художественным руководством Елены Приваловой-Эпштейн.