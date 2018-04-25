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Фестиваль «Органные вечера в Кусково» откроет девятый сезон 26 мая
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Фестиваль «Органные вечера в Кусково» откроет девятый сезон 26 мая 

ТАСС 18 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль «Органные вечера в Кусково» стартует в московской усадьбе 26 мая и продлится весь летний сезон — до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе концертной серии.
"Главная цель фестиваля — представить орган как инструмент неограниченных возможностей, — отметили организаторы. — В проекте принимают участие более ста молодых известных исполнителей, большинство из них представляют аутентичное направление в современном исполнительстве. Стремление к исторически достоверному воспроизведению звучания старинных инструментов, исполнению музыкальных композиций в стиле эпохи их создания представляет большой интерес не только для исследователей музыки и профессионалов, но и для широкой аудитории".
"Органные вечера в Кусково" также призваны оживить старинную традицию проведения дворцовых концертов в бывшей резиденции Шереметевых.
На открытии девятой по счету концертной серии выступит Барочная капелла «Золотой век» и органисты Елена Привалова— Эпштейн и Алексей Шевченко. Прозвучат сочинения Баха, Коррета и Вивальди.
Также в программе сезона — произведения композиторов Пиренейского полуострова в «Три мира старой Испании», соединение органа и саксофона в рамках вечера «Не только джаз», «Ритмы дальних берегов», «Шедевры Рококо», «Арии и песни эпохи барокко» и другие выступления с участием арфистов, скрипачей и флейтистов.
Фестиваль проходит каждое лето с 2010 года под художественным руководством Елены Приваловой-Эпштейн.
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