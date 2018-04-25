Когда музыка стала цифровой: история компакт-диска

Двенадцать сантиметров в диаметре, 1,1 миллиметра и шесть километров дорожек — это размеры стандартного CD-диска.

В 1982 году дочерняя компания Philips PolyGram и Sony представили первые компакт-диски для цифровой записи музыки. Сначала диски вышли на рынок в Японии, через год после этого — в Европе и Соединенных Штатах.

Первые музыкальные произведения Polygram, выпущенные на CD, также были последними песнями всемирно известной шведской группы ABBA. Sony начала работу с альбома «52nd Street» Билли Джоэла. На первые диски была записана и классическая музыка: Герберт фон Караян сыграл «Альпийскую симфонию». Компакт-диск должен был стать преемником обычных виниловых пластинок и обещал не только воспроизводить музыку в лучшем качестве, но и стать более долговечным способом хранения данных. В то время диски были революцией. Цифровое качество звука, отсутствие шума и треска быстро сделали их популярней винила. Кроме того, людям больше не надо было переворачивать пластинки.

Уже через восемь лет после появления дисков меньшего размера доминировали на музыкальном рынке. Со временем технологию CD заменили другие форматы, но компакт-диск все равно остается основным продуктом для многих любителей музыки.

Фанаты виниловых пластинок так и не смогли «полюбить» CD: хотя на компакт-диске и не слышно шумов и других посторонних звуков, ему не хватает той атмосферы, которая сопровождает звук ретро-пластинки.

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