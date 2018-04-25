Героев в нашем времени мало, но секс точно есть: продюсер фильма «Про рок» — о музыке и поколении

В Ярославль на показ документального фильма «Про рок» (про уральских музыкантов и поколении) приехала его продюссер Анна Селянина. После кинопоказа Анна пообщается со зрителями, обещает ответить на все, даже самые каверзные вопросы о том, как проходили съёмки, о самом фильме. Мы заранее пообщались с Анной и узнали, как просматривали и монтировали 550 часов материала, почему фильм снимали шесть лет, куда делись рок-звёзды, собирающие стадионы и нужно ли снимать документальное кино.

Документальное кино нужно, но не востребовано

— Анна, вы продюсер двух документальных фильмов. Нужно ли и насколько востребовано сейчас документальное кино?

— Документальное кино нужно. Другой вопрос, что широкий зритель не знаком с качественным документальным кино. Чаще всего люди думают, что док — это либо идеологические программы на телевидении, либо архивные ленты про великих деятелей прошлого. В итоге замкнутый круг — зритель не идет на док в кинотеатры, а кинотеатры не хотят брать док в прокат, так как залы пустуют. И дока в кино нет. А на самом деле качественный док надо смотреть именно на большом экране и в полном зале, когда рядом с тобой сопереживают и смеются твои друзья — это совсем другое впечатление. Именно для кинозала мы делали «Про рок», и сейчас вдруг получается, что мы еще и знакомим зрителей с документальным кино.

— В чём заключается работа продюсера? Чем вы занимались на съёмках фильма?

— Продюсер в кино, как и в любой сфере — это мама-папа проекта. В случае с фильмом «Про рок» нас, продюсеров, трое. Мы начинали работу над картиной с Евгением Григорьевым , режиссером, а позже присоединилась Виктория Лупик. Я искала финансирование, занималась краудфандингом, организовывала съёмки. «Про рок» — это некоммерческий проект, и когда съёмки затянулись на шесть лет вместо года, оказалось, что продюсер делает гораздо больше, чем ищет деньги и пьёт шампанское на премьере. Например, сейчас мы еще сами занимаемся прокатом, а это отдельная большая работа с совершенно новой для нас спецификой.

Над фильмом работали шесть лет Как из 550 часов отснятого материала оставили 2 — Не жалко было режиссёра монтажа, ведь чтобы смонтировать фильм «Про рок» пришлось пересмотреть 550 часов отснятого материала?

— У нас не было утвержденного сценария фильма, и быть не могло, так как жизнь — лучший драматург. Режиссер Григорьев и режиссер монтажа Ларионов кропотливо разобрали 550 часов материала и в фильм вошли только те кадры, которые работали на идею фильма. Из кадров, снятых именно героями фильма самостоятельно, в фильм вошли только те, что не могла снять киногруппа. Представьте, что в какой-то очень личной сцене появляются операторы с камерами, режиссёр, помощник режиссера — всё! Вся естественность героев, вся атмосфера момента пропадает! Сейчас в этих кадрах зритель видит очень трогательные, интимные, живые ситуации, и именно поэтому фильм так близок зрителю, именно поэтому столько отзывов о фильме в соцсетях.

Урал — аномальная зона, где кипит творческий бульон

— Все три рок-группы, показанные в картине, из Екатеринбурга. Почему решили снимать именно про уральский рок?

— Мы выбирали героев, а не музыкальный материал. В начале фильма мы подчёркиваем, что проводим кинопробы, ищем героя нашего времени, а не лучшую песню. На кинопробах мы также снимали интервью лидеров групп о будущем. Но в фильм они не вошли, возможно, мы выпустим их позже в каком-то ином виде. Да и герои фильма могли быть и из Ижевска, и из Уфы, а то, что три отобранные группы из Екатеринбурга — и случайно, и нет. Вообще, Урал — это, конечно, аномальная зона, где есть кипучий творческий бульон. Кстати, тут важно сказать, что почти все группы на кинопробах заявляли, что они «не уральский рок». Да и мы снимали фильм не про уральский рок, и вообще не про музыку. Мы снимали портрет поколения, и в названии картины слово «рок» равно слову «судьба».

Все три рок-группы, показанные в картине, из Екатеринбурга

О героях, сексе и опасности

— В фильме на кастинге говорят, что сейчас в рок-группах нет секса, нет героев. Это явление времени? Почему этого нет?

— Чего нет в нашем времени? Секса или героев? Секс точно есть! Да, не во всех героях кинопроб чувствовался драйв, не каждый из них смог зацепить, и поэтому Владимир Шахрин отмечает в фильме, что мало в молодых секса и почти нет ощущения опасности. А Олег Гененфельд, директор группы «Смысловые Галлюцинации» делится своими наблюдениями, что героев осталось мало. Но в фильме у каждого лидера группы есть своя причина, почему он не герой в традиционном понимании слова. И важно то, что и зрители, и я лично вижу в персонажах фильма, как в зеркале, свои жизненные страхи и свои переживания и свои ежедневные сомнения. Возможно, это происходит, потому что наше поколение выросло в эпоху без идеалов — старые уже были утрачены, а новых еще не было. И многие зрители выходят с фильма с симпатией к кому-то одному из персонажей. Мне, например, близок Илья из Cosmic LATTE, я вижу в его истории свои вопросы про самоопределение в жизни. Конечно этот фильм — портрет поколения, а не фильм о пути к славе.

— Как считаете, будет у вас возможность стать продюсером фильма про рок-звезду масштабов Курта Кобейна

— Про новую рок-звезду? Думаю, нет. Сейчас информационные волны захлестывают и отступают очень быстро. Людям нужна новизна. Может ли в таком климате выстоять молодой талант? Но в моем плейлисте уже несколько лет живут и Cosmic LATTE, и «Городок Чекистов», и Никита Бобров. Мне важно не то, собирают они или не собирают стадионы, а то, что их музыка находит отклик в моем сердце.