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Получатели социальных услуг Мещанского района услышат лирические композиции о любви
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Получатели социальных услуг Мещанского района услышат лирические композиции о любви 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 28 апреля состоится концерт «В мире есть любовь». Гости услышат музыкальные произведения в исполнении виолончелистов ансамбля «Возрождение».
— Этот коллектив у нас уже не первый раз. Каждый концерт этих артистов встречают с ажиотажем. Мы ожидаем около 100 человек, — поделилась сотрудница Отделения дневного пребывания Марина Салтыкова.
Она добавила, что музыканты исполнят лирические композиции, посвященные теме любви.
Ансамблем «Возрождение» руководит Александр Питт. Отметим, что в составе коллектива есть несколько музыкантов из Большого театра.
Концерт начнется в 14:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.
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