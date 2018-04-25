Получатели социальных услуг Мещанского района услышат лирические композиции о любви

В Территориальном центре социального обслуживания «Мещанский» 28 апреля состоится концерт «В мире есть любовь». Гости услышат музыкальные произведения в исполнении виолончелистов ансамбля «Возрождение».

— Этот коллектив у нас уже не первый раз. Каждый концерт этих артистов встречают с ажиотажем. Мы ожидаем около 100 человек, — поделилась сотрудница Отделения дневного пребывания Марина Салтыкова

Она добавила, что музыканты исполнят лирические композиции, посвященные теме любви.

Ансамблем «Возрождение» руководит Александр Питт. Отметим, что в составе коллектива есть несколько музыкантов из Большого театра.

Концерт начнется в 14:00 по адресу: Переяславский переулок, дом 6. Вход свободный.