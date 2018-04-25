Музыканты «BrainStorm» в эфире «Подъёмников» дали акустический концерт

Слушателей утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио ждал необыкновенный эфир: в гости к Александру Бону, Тане Борисовой и Игорю Панькову приехали большие друзья НАШЕго — группа «BrainStorm».

Музыканты поделились замечательной новостью: накануне в Риге состоялась презентация нового альбома группы под названием «Wonderful Day», который назван по одноименной заглавной песне. Композиция моментально завоевала популярность и любовь слушателей не только благодаря светлой и позитивной музыке, но и совершенно фантастическому и трогательному клипу.

Видео для «Wonderful Day» было снято другом НАШЕго Радио — Героем России, космонавтом Сергеем Рязанским во время его пребывания на МКС. Идея снять такой клип родилась совершенно случайно и при непосредственном содействии НАШЕго Радио: именно здесь, в студии радиостанции, музыкантов «BrainStorm» и космонавта познакомил Игорь Паньков.

«Была часть клипа, которую Сергей снял в космосе, и была часть съёмок с группой, которую мы отсняли в Таллине в «Театре русской драмы». Я помню, в каком восторге мы были, когда смотрели первый «трейлер», который Сергей прислал. Благодаря НАШЕму Радио это стало возможным, спасибо вам огромное, что все хорошо сошлось!» — поблагодарил «Подъёмников» Ренарс Кауперс.

Кстати, сегодня группа «BrainStorm» не ограничилась общением с НАШими ведущими, устроив настоящий концерт, во время которого музыканты исполнили как песни с нового альбома, так и хиты, проверенные временем. По такому замечательному поводу эфир утреннего шоу был продлен на целый час, чтобы все слушатели смогли насладиться любимыми песнями и узнать много интересных подробностей из жизни группы «BrainStorm», фактов о новом альбоме и дальнейших творческих планах музыкантов.

«Конечно, будет тур в поддержку альбома: мы начнем с летнего — по Латвии, а потом к осени поедем по России. Кстати, альбом и русско— и англоязычный, и одна песня на латышском. Интернациональный!» — поделились со слушателями НАШЕго Радио музыканты группы.

Узнать больше подробностей о том, в каком фильме и когда можно будет увидеть «BrainStorm», какой бизнес есть у музыкантов группы и какие фотографии они сделали на забытый в гримёрке фотоаппарат, можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.