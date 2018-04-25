Москвичей приглашают на концерт детского коллектива

В Российской государственной библиотеке 26 апреля пройдет концерт «Улыбнись и пой». Выступят участники детского вокально-хорового ансамбля «Камертон».

На официальном сайте РГДБ отметили, что пришедшие услышат любимые детские песни разных лет. Например такие, как «Весна идет!» и «Черный кот».

Помимо вокальных номеров юные артисты покажут театрализованные сценки и игру на различных инструментах.

Концерт проведет руководитель детского коллектива Ольга Родионова

Мероприятие бесплатное, вход свободный. Начало в 18:00. Концерт могут посетить люди с ограниченными физическими возможностями, для них в здании есть вся необходимая инфраструктура.