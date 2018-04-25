Концерт инструментального ансамбля «Орфей» прошел в Щербинке

Фото: Ансамбль «Орфей»

Концерт инструментального ансамбля «Орфей» прошел 25 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

Программа отчетного сезонного концерта включала в себя джазовые хиты и латиноамериканские ритмы. В репертуаре у артистов было более 30 произведений российских, советских и зарубежных авторов конца XIX и XX веков.

Музыкальная группа не только гастролирует, но и проводит мастер-классы для участников любых возрастов и привлекает зрителей в процесс музицирования.

Напомним, что в конце прошлого года коллективу исполнилось пять лет.