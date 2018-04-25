Петр Налич в музыкальной гостиной Castle Dish

В этот четверг в 21:00 в музыкальной гостиной Castle Dish у микрофона певец и композитор Петр Налич . Без саундчека и запланированного плейлиста, в кругу друзей, под теплое акустическое звучание, с вкусной едой от известного шефа World's 50 Best Restaurant Димы Шуршакова и напитками от гуру миксологии Саши Кана, певец споет по гитару.

Пресс-служба

«Веселые бабури» — так называет жанр своего творчества Петр Налич. Певец и композитор стал известным благодаря песне «Гитар», попавшей в Топ-20 самых просматриваемых российских клипов портала YouTube 2007 года. Выступает вместе с музыкальной группой МКПН (Музыкальный коллектив Петра Налича), играет в театрах и пишет для постановок музыкальное сопровождение.

В этот четверг Петр Налич, друг идейных создателей ресторана Castle Dish Александра Кана и Илиодора Марача, решил поддержать идею музыкальной гостиной и выступить в Сastle Dish. Приглашаем всех спеть любимые песни в компании творческих людей и любителей искусства, больших компаний и вкусной еды.

CASTLE DISH

Адрес: Садовая-Черногрязская 10/25

Старт: 21:00

Бронь: +7 499 271 96 35

Средний чек: 1700 руб.