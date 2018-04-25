Ещё
Петр Налич в музыкальной гостиной Castle Dish
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петр Налич в музыкальной гостиной Castle Dish 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Пресс-служба
В этот четверг в 21:00 в музыкальной гостиной Castle Dish у микрофона певец и композитор Петр Налич. Без саундчека и запланированного плейлиста, в кругу друзей, под теплое акустическое звучание, с вкусной едой от известного шефа World's 50 Best Restaurant Димы Шуршакова и напитками от гуру миксологии Саши Кана, певец споет по гитару.
Пресс-служба
«Веселые бабури» — так называет жанр своего творчества Петр Налич. Певец и композитор стал известным благодаря песне «Гитар», попавшей в Топ-20 самых просматриваемых российских клипов портала YouTube 2007 года. Выступает вместе с музыкальной группой МКПН (Музыкальный коллектив Петра Налича), играет в театрах и пишет для постановок музыкальное сопровождение.
В этот четверг Петр Налич, друг идейных создателей ресторана Castle Dish Александра Кана и Илиодора Марача, решил поддержать идею музыкальной гостиной и выступить в Сastle Dish. Приглашаем всех спеть любимые песни в компании творческих людей и любителей искусства, больших компаний и вкусной еды.
CASTLE DISH
Адрес: Садовая-Черногрязская 10/25
Старт: 21:00
Бронь: +7 499 271 96 35
Средний чек: 1700 руб.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ25
Киноляпы, которые никто не замечал
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение