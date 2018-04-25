Зрителей Театра Наций пригласят на танцы в новом перформансе

Новое Пространство Театра Наций подготовило для зрителей необычный музыкальный перформанс «Я говорю, что люблю тебя». Создатель перформанса — режиссер, номинант на «Золотую маску» Владислав Наставшев — сам выступит на сцене и под аккомпанемент рояля и гитар исполнит известные советские песни в современной авторской аранжировке. Зрители театра также смогут принять участие в действе и станцевать на сооруженной в Новом Пространстве танцплощадке.

«Мне интересно то, как прошлое проявляется в настоящем. Изменчивость и постоянство времени. Мы пытаемся убежать от ужасов, происходивших в истории ХХ века, но в итоге странным образом получается, что опять к ним стремимся», — рассказал о перформансе Владислав Наставшев.

Ранее режиссер работал над спектаклями «Митина любовь», «Кузмин. Форель разбивает лед» в Гоголь-Центре и другими известными постановками.

В Новом Пространство Театра Наций на Страстном бульваре перформанс «Я говорю, что люблю тебя» будет идти в течение мая. Начало — в 19:30. Подробнее ознакомиться с информацией о постановке можно на сайте http://newspacemoscow.ru/.