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Зрителей Театра Наций пригласят на танцы в новом перформансе
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Зрителей Театра Наций пригласят на танцы в новом перформансе 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Новое Пространство Театра Наций подготовило для зрителей необычный музыкальный перформанс «Я говорю, что люблю тебя». Создатель перформанса — режиссер, номинант на «Золотую маску» Владислав Наставшев — сам выступит на сцене и под аккомпанемент рояля и гитар исполнит известные советские песни в современной авторской аранжировке. Зрители театра также смогут принять участие в действе и станцевать на сооруженной в Новом Пространстве танцплощадке.
«Мне интересно то, как прошлое проявляется в настоящем. Изменчивость и постоянство времени. Мы пытаемся убежать от ужасов, происходивших в истории ХХ века, но в итоге странным образом получается, что опять к ним стремимся», — рассказал о перформансе Владислав Наставшев.
Ранее режиссер работал над спектаклями «Митина любовь», «Кузмин. Форель разбивает лед» в Гоголь-Центре и другими известными постановками.
В Новом Пространство Театра Наций на Страстном бульваре перформанс «Я говорю, что люблю тебя» будет идти в течение мая. Начало — в 19:30. Подробнее ознакомиться с информацией о постановке можно на сайте http://newspacemoscow.ru/.
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