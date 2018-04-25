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Вышел новый альбом группы Silvercut
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Вышел новый альбом группы Silvercut 

Собака 30 минут назад
Фото: Собака
Петербургская музыкальная индустрия продолжает пополняться новыми и интересными именами. У группы Silvercut вышла пластинка Ideal — чарующий букет из чувственных баллад в обрамлении сдержанной и лишь изредка танцевальной (в северно-европейском понимании) ритм-секции. Послушать альбом уже можно на iTunes.
«Новый альбом — не просто десять песен. Это глубокое исследование собственного звука, стиля, языка. Композиции созревали много лет и прошли через руки опытных музыкантов, дойдя до финальной цензуры и таланта саунд-продюсера Егора Рязанцева. На этапе создания аранжировки также огромную роль сыграл барабанщик Анвар Баисламов — он придумал необычные ритм-рисунки, грувы, заставил меня услышать ударные иначе.
Длинная цепочка производства этого альбома гарантирует слушателю антикопипастный эффект», — рассказала «Собака.ru» вдохновитель и вокалистка группы Ольга Бравина.
Среди поклонников коллектива замечена и дизайнер одежды и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурге» Нелли Недре: «Очень понравилась музыка — специально слушала два дня. Для меня — это отличная атмосфера для дома и творчества. С такой музыкой хочется начинать день и заканчивать, чтобы настроиться на расслабляющий лад после тяжелого дня. Мои фавориты: Smoke и Samoo. Я даже придумала платье на лето под эту музыку».
Композиции произвели впечатление и на коллег Silvercut из петербургской инди-группы Cats Park. «В век популярности рэпа и прочей чепухи, релиз Оли Бравиной и её группы Silvercut напоминает нам о том, что есть — Музыка. О том, что такое уметь сочинять, исполнять и записывать свои творения. В альбоме найден хороший баланс между тем, чтобы быть интересным для опытных меломанов и тем, чтобы привлечь рядового слушателя», — рассказал музыкант Алекс Андреев.
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