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В Зеленограде открылся музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella»
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В Зеленограде открылся музыкальный фестиваль «Московская весна a cappella» 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Зеленоградцы могут послушать «живые» выступления хоров, ансамблей и вокальных групп на площади Юности в рамках фестиваля «Московская весна a cappella». Зеленоградская фестивальная площадка порадует посетителей праздничным весенним оформлением, различными детскими активностями, мастер-классами и интересной музыкальной программой. В рамках Открытого международного конкурса пения a capella, 28 апреля, с 15.00 на открытой сцене площади Юности будет выступать женский хор МГИМ им. А. Г. Шнитке из Москвы.
В воскресенье, 29 апреля. фестивальная программа начнется в 17.00. Зрители послушают ансамбль казачьей песни «Сакма» (Санкт-Петербург, хор «Возрождение» (Зеленоград) и мюзикл «Алиса в стране чудес». Фестиваль в Москве продлится до 9 мая.
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