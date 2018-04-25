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Гергиев предложил наладить обмен между музыкантами Кирова и оркестром Мариинского театра
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Гергиев предложил наладить обмен между музыкантами Кирова и оркестром Мариинского театра 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев предложил наладить обмен между оркестром театра и музыкантами Вятской филармонии. Об этом он сообщил в среду журналистам в Кирове.
"Как руководитель Мариинского театра я предлагаю наладить такой обмен. Мы проводим смотры оркестров, где выступают десятки коллективов из Волгограда, Кисловодска, Омска, Хабаровска, Казани, Новосибирска и других городов. Думаю, это будет хорошим стимулом для оркестра Вятской филармонии. В Мариинском театре исключительная акустика, которая очень меняет музыканта, ощущение собственного звучания и игры совершенно другие", — сказал он перед концертом в рамках Московского Пасхального фестиваля.
Киров стал одним из 169 российских городов, в которых симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева выступает с гастрольной программой с 8 апреля по 9 мая. Музыканты преодолеют более 20 тыс. км, такую возможность они получили благодаря специальному чартерному поезду Московского Пасхального фестиваля, который ежегодно доставляет музыкантов в самые отдаленные города страны.
"Включение Кирова в гастрольный график Московского Пасхального фестиваля стало подарком для многих кировчан. Надеюсь, что мы услышим на Вятке не только оркестр Мариинки, но и великие голоса", — сказал журналистам губернатор Кировской области Игорь Васильев.
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