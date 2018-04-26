Концерт для рояля и актёра «Диалоги»

Спектакль выполнен по мотивам известных рассказов и повестей К. Воннегута , А. Куприна, М. Зощенко, что позволяет говорить не только о развлекательном, но и об интеллектуальном формате концерта. «Диалоги» — это красота и вдохновение, получаемые от чтения хорошей литературы в сопровождении замечательной авторской музыки. Музыки для тех, что чувствует жизнь и умеет сопереживать и наслаждаться ею искренне и в полной мере. Невероятная способность к перевоплощению Даниила Спиваковского удерживает зрителей в продолжение всего спектакля, которые вместе с ним пытаются разгадать тайну личности Геберта Фостера, страдают от гордой и безответной любви к Натэлле, сочувствуют актёру-любителю, переживают жизненные драмы посетителей кабачка «Гамбринус». Виртуозная импровизация автора музыки, пианиста Евгения Борца поражает слушателей мастерством и завершённостью.

"Диалоги" — это не концертный продукт, а искусство. Концерт для рояля и актёра, несмотря на лаконичность формы, даёт богатейшую палитру для философских размышлений о вечных ценностях, понимание которых на сегодняшний день частично утеряно. Настоящее искусство определяется подлинностью и искренностью, высоким стандартом мыслей чувств и отношений, заданных талантливыми исполнителями «Диалогов». Рояль. Джаз. Экспрессия и вдохновение Актёра и Музыканта. Подарите себе возможность насладиться подлинным искусством. Концерт проходит в двух отделениях.