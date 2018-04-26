«Амурские волны» в Хабаровске начнутся с выставки

Фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны» в этот раз порадует хабаровчан и гостей города не только плац-концертами и шествием по главной улице. Самое ожидаемое событие года пополнится новой площадкой — выставочным залом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В краеведческом музее имени Гродекова впервые пройдёт выставка, посвящённая военным оркестрам, фестивалю «Амурские волны» и человеку, который стоял у его истоков — главному военному дирижёру России Валерию Халилову

В мае дальневосточная столица уже в седьмой раз примет военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Он пройдёт с 25 мая по 2 июня. Пока музыканты готовят репертуар, которым будут покорять хабаровскую публику, сотрудники музея собирают уникальную экспозицию.

— Нам давно хотелось сделать «Амурские волны» событием мультикультурным, — рассказал заместитель генерального директора по научной работе Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков . — Этот фестиваль сам по себе любим не только хабаровчанами, но и гостями города. Однако дополнительные тематические площадки дают возможность людям узнать что-то новое о военной духовой музыке — её историю, роль и традиции.

Экспозиция будет представлена несколькими разделами. Первый из них расскажет зрителям о военной музыке через исторические события, фотографии и образцы парадного обмундирования. Экспонаты из фондов гродековского музея дополнят предметы из Центрального музея Вооружённых сил Российской Федерации. Гости выставки увидят музыкальные инструменты, которые брали с собой военные оркестранты во время обороны Порт-Артура в 1904 году, Первой мировой войны и событий на реке Халхин-Гол в 1939 году. Отдельное место в экспозиции займут инструменты-участники Парада Победы 1945 года.

— Будет соблюдена хронология событий, чтобы увидеть, какие изменения коснулись военные оркестры за последний век. Музыкальные инструменты дополним фотографиями, военной формой и другими материалами, которые сохранили участники событий, — рассказывает сотрудник музея.

Большой раздел выставки будет посвящён фестивалю «Амурские волны», который познакомит зрителей с современной военной музыкой и оркестрами, участвующими в фестивале в разные годы его проведения.

— Интересна роль и значимость военных оркестров в разные времена. Раньше они поднимали войска в атаку, вели в бой солдат и офицеров. Но мы хотим рассказать и о нынешнем этапе, о нашей современности, — говорит Иван Крюков. — Военные оркестры сегодня — это красивая музыка, красивые ребята в парадной форме. Но они такие же люди, как и мы, несмотря на то что военные. Они тоже могут позволить себе добрые, милые шутки, которые мы часто видим на выступлениях.

Фестиваль «Амурские волны», действительно, уже дорос до собственной летописи. Каждый год он запоминается зрителям по-разному: то исполнением «Катюши» на волынке, то современными хитами, включёнными в репертуар, то зажигательными танцами на плацу. Кураторы выставки планируют показать видео и фотоматериалы, накопившиеся за прошедшие шесть лет, напомнить зрителям самые яркие моменты.

Большой раздел выставки «Гармония и сила» будет посвящён человеку, который подарил стране фестивали военных оркестров «Спасская башня» и «Амурские волны» — главному военному дирижёру России Валерию Халилову. В экспозиции будут представлены его личные вещи, нотные листы с собственноручными правками и форма, в которой он дирижировал оркестрами.

— На сегодняшний день у нас есть его генерал-майорский сюртук, который Валерий Михайлович сам разрабатывал и выступал в нём, — говорит Иван Крюков. — Также мы сейчас ведём переговоры о передаче для выставки фрака, уже генерал-лейтенантского. Возможно, семья маэстро позаимствует какие-то предметы, которые ему принадлежали. Главное — передать его образ, каким он был, каким он нам запомнился.

Выставка откроется в музее имени Гродекова 15 мая и продлится до 15 июля.