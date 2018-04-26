Знаменитый американский баритон Томас Хэмпсон впервые выступит в Москве

МОСКВА, 26 апреля. / ТАСС /. Знаменитый американский оперный певец Томас Хэмпсон в четверг впервые выступит в Москве. Он даст единственный концерт, который состоится на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) и пройдет в рамках V Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори». Об этом сообщила ТАСС основатель и продюсер фестиваля Елена Харакидзян.

Собеседница агентства отметила, что для США Томас Хэмпсон — оперная икона. «Он, безусловно, самый знаменитый американец в оперном мире. Певец с волшебным баритоном, голливудской внешностью и благородством сценических манер, олицетворяющий все лучшее в искусстве оперы», — определила со знанием дела основатель фестиваля «Опера Априори».

Она рассказала, что в течение своей блистательной карьеры Хэмпсон пел в лучших американских и европейских театрах и концертных залах, но ни разу не выступал перед российской публикой. «Однако и в нашей стране у него есть множество поклонников, которые с нетерпением ждут его концерта», — заверила Харакидзян.

Хэмпсон представит в Москве эксклюзивную программу The American Spirit. Прозвучит российская премьера вокально— симфонического цикла «Письма от Линкольна» (2009) Майкла Доэрти , написанного композитором специально для Хэмпсона, и произведения двух представителей «золотого века» американской музыки — Коула Портера и Леонарда Бернстайна , чей столетний юбилей в этом году отмечает весь музыкальный мир. Несколько сюрпризов приготовлены певцом специально для встречи с московской публикой, подчеркнула собеседница ТАСС.