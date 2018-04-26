Балетную труппу Приморской сцены Мариинки увеличат почти вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Число танцоров в балетной труппе Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке будет увеличено с 60 до 100 человек. Как рассказал ТАСС главный балетмейстер театра Эльдар Алиев, уже сейчас в Санкт-Петербурге, Москве и за границей идет отбор новых артистов.

"Труппа еще формируется, она еще не имеет такого количественного состава, который бы мог репетировать завтрашний спектакль в одном зале, а сегодняшний спектакль танцевала бы другая часть труппы на сцене. Труппа, когда я пришел, была около 30 человек. Сейчас она около 60 и мы ее доведем до 100 человек", — рассказал Алиев.

Алиев начал работать в Приморском театре оперы и балета (с 2016 года Приморская сцена Мариинского театра) в 2014 году. Одними из первых спектаклей, поставленных им, были «Щелкунчик» и Корсар", которые вызвали множество положительных отзывов среди местной публики и СМИ. При этом балетная труппа театра продолжает постоянно меняться, в том числе за счет танцоров из других регионов России и из-за рубежа.

"Мы сейчас проводим конкурс отборочный в Мариинском театре (в Санкт-Петербурге) 29 апреля, мы проводим конкурс в Москве 7 мая. У нас, скорее всего, будут просмотры и за рубежом. Так что мы к кадрам своим подходим очень серьезно", — рассказал главный балетмейстер театра.

Он добавил, что сейчас уже начата работа над новым спектаклем, «который бы взорвал город так, как в свое время взорвал город „Щелкунчик“, как взорвал его „Корсар“. Артисты уже частично приступили к репетициям до окончания сезона. По словам Алиева, если все будет так, как планируется, то осенью театр даст новую премьеру с надеждой на хороший всплеск реакции от публики. Название спектакля балетмейстер предпочел пока сохранить в тайне.

Приморская сцена Мариинского театра — один из самых современных театров в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе, построенный в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012. В 2016 году Приморская сцена представила самый крупный культурный проект региона — Международный дальневосточный фестиваль „Мариинский“. В его программе выступили ведущие исполнители мировой оперы, балета и инструментальной музыки из России, стран АТР, Европы, Америки. По итогам фестиваля было решено сделать событие ежегодным летним музыкальным форумом.