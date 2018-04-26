Скрипач Максим Венгеров успешно дебютировал на Мальте

ВАЛЛЕТТА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова /. Лауреат премии Grammy скрипач Максим Венгеров успешно дебютировал на Мальте. Артист принял участие в VI Мальтийском международном музыкальном фестивале, проходящем в столице островного государства Валлетте, которая в 2018 году также избрана культурной столицей Европы, передает корреспондент ТАСС.

Концерт состоялся на сцене Зала Республики Средиземноморского конференц-центра, рассчитанного на 1300 мест. Программу вечера составили произведения Чайковского. Концерт открыл Государственный симфонический оркестр Армении под управлением заслуженного артиста Армении Сергея Смбатяна . Была исполнена сюита из балета «Лебединое озеро».

Во втором отделении в интерпретации Венгерова прозвучал концерт Чайковского для скрипки с оркестром ре мажор. Одно из лучших сочинений своего репертуара артист исполнил на скрипке Страдивари XVIII века.

Венгеров также исполнил «Баркаролу» мальтийского композитора Алексея Шора. После окончания концерта зрители не торопились расходиться, выстроившись в длинную очередь за автографами.

Венгеров о себе

Перед началом выступления Венгеров рассказал журналистам, что первый раз сыграл концерт Чайковского, когда ему было 13 лет, но все детство мечтал его выучить. «Думаю, что это первый концерт, который я услышал в своей жизни. Его играл Давид Ойстрах , а я был тогда немногим более трех месяцев от роду», — напомнил музыкант. — Мне родители всегда включали пластинку, я под нее очень хорошо спал".

"С течением времени я понял, что в концерте Чайковского можно найти моменты, которые раньше ускользали, — продолжил артист. — Поэтому мне не скучно играть Чайковского даже в тысячный раз".

Венгеров также рассказал о своей скрипке. «Моя скрипка Страдивари — легендарный инструмент, она была сделана в 1727 году, в поздний период гениального мастера. Кстати, на ней играл еще Рудольф Крейцер», — отметил артист.

Скрипач Максим Венгеров является одним из самых знаменитых учеников профессора Захара Брона. В раннем детстве покорил сначала Новосибирск, а за ним Москву. «Я действительно в пятилетнем возрасте уже играл на больших сценах, в шесть лет у меня был концерт с оркестром, в 11-12 лет начал выезжать на гастроли за рубеж», — подтвердил музыкант. Слава вундеркинда его не сломила, по словам Венгерова, к примеру, в прошлом году он дал 90 сольных концертов.

Кроме того, с 26 лет Венгеров еще и дирижирует. «Сейчас пишу дипломный реферат, в этом году заканчиваю институт Ипполитова-Иванова и буду дипломированным дирижером», — сказал артист. Он также создал фонд помощи музыкантам, которые нуждаются «в раскрутке».

Относительно Мальтийского фестиваля Венгеров признался, что «всегда представлял этот остров райским местом». «Сейчас я убеждаюсь в том, что мое представление не было ошибочным, и я очень рад быть частью этого фестиваля, который проходит на фоне великолепных морских пейзажей», — поделился скрипач.

О фестивале

Впереди — концерты скрипача Рэя Чена, пианиста Григория Соколова , ожидается визит польского композитора Кшиштофа Пендерецкого.

29 апреля состоится финальный тур. Премиальный фонд конкурса беспрецедентен: он составляет €200 тыс., из которых обладатель Гран-при получит ровно половину суммы.