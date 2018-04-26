Кузница кадров «Грэмми» и «Оскар» выступит в Новосибирске

Ансамбль музыкального колледжа BERKLEE (Бостон, США) под управлением выдающегося музыканта Рона Сэведжа 20 мая выступит в концерте на закрытии XI Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирской филармонии. Рон Сэведж — всемирно известный музыкант, педагог, автор многочисленных пособий для обучения игры на ударных инструментах, декан отделения профессионального исполнительства колледжа Беркли.

Также на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выступят биг-бенд Новосибирской филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист России Владимир Толкачев), джаз-оркестр НГТУ (художественный руководитель и дирижер — Юрий Миняйло ).

Напомним, что фестивали студенческого джаза проходят в Новосибирске с 2005 года. Организатор форума — Центр культуры Новосибирского государственного технического университета и выпускник университета Игорь Верба . С 2009 года форум приобрел статус международного.

В 2018 году одним из организаторов фестиваля, который пройдет с 18 по 20 мая, выступила Новосибирская филармония. Ожидается участие студенческих оркестров из Кемерово, Ижевска. По данным отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной филармонии, зарубежными гостями фестиваля станут студенты из музыкального колледжа Berklee (Бостон, США).