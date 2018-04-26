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Кузница кадров «Грэмми» и «Оскар» выступит в Новосибирске
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Кузница кадров «Грэмми» и «Оскар» выступит в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Куинси Джонс, Эл Ди Меола, Стив Вай, Джон Скофилд, Майк Штерн, Джон Петруччи и многие другие звезды джаза, рока, авторы музыки для кино закончили колледж BERKLEE в городе Бостон. В США это ведущее учебное заведение современной музыки и исполнительского искусства.
Ансамбль музыкального колледжа BERKLEE (Бостон, США) под управлением выдающегося музыканта Рона Сэведжа 20 мая выступит в концерте на закрытии XI Международного студенческого джазового фестиваля в Новосибирской филармонии. Рон Сэведж — всемирно известный музыкант, педагог, автор многочисленных пособий для обучения игры на ударных инструментах, декан отделения профессионального исполнительства колледжа Беркли.
Также на сцене Государственного концертного зала имени Арнольда Каца выступят биг-бенд Новосибирской филармонии (художественный руководитель — заслуженный артист России Владимир Толкачев), джаз-оркестр НГТУ (художественный руководитель и дирижер — Юрий Миняйло).
Напомним, что фестивали студенческого джаза проходят в Новосибирске с 2005 года. Организатор форума — Центр культуры Новосибирского государственного технического университета и выпускник университета Игорь Верба. С 2009 года форум приобрел статус международного.
В 2018 году одним из организаторов фестиваля, который пройдет с 18 по 20 мая, выступила Новосибирская филармония. Ожидается участие студенческих оркестров из Кемерово, Ижевска. По данным отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной филармонии, зарубежными гостями фестиваля станут студенты из музыкального колледжа Berklee (Бостон, США).
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