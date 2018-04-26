Лидер группы «Калинов мост» приехал в Новосибирск, чтобы записать новый альбом

В Новосибирск прилетел лидер рок-группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин — в родном городе он будет записывать новый альбом «Даурия». Корреспондент НГС встретился с музыкантом перед началом работы в студии.

«Мы сейчас занимаемся записью нового альбома, который посвящён Забайкалью, и цель [приезда] была спеть вокальные партии. Альбом выходит хороший такой, лирический. Мне нравится, как всё получается. Думаю, к осени поздней мы его изготовим. А ещё у меня событие: я перевёз родителей в Новосибирск с Забайкалья. Это, наверное, главное достижение в моей жизнь, что мне удалось их перевезти в нынешнее время. Это было похоже на военную операцию: все мне помогали в Забайкалье. Животных перевезли, накопленное добро за 50 лет проживания в Забайкалье перевезли», — рассказал Дмитрий Ревякин.

В новом альбоме, по словам Ревякина, будет участвовать и легендарный музыкальный коллектив «Читинская слобода».

Ближайший большой концерт у «Калинова моста» запланирован в Новосибирске на 24 июня в День города. Группа выступит на Михайловской набережной.