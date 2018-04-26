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Солистка «Мельницы» готовит очередной «Хелависник»
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Солистка «Мельницы» готовит очередной «Хелависник» 

Национальная Служба Новостей 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Мельница» в Москве даст два концерта подряд. Оба выступления пойдут 11 и 12 мая. Там Хелависа представит свою новую пластинку «Люцифераза». Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности об альбоме читайте только на НСН.
«Мы исполним все песни с нового альбома, причем аж 2 раза: 11 и 12 мая. 11 мая мы играем бескомпромиссный минимализм. На сцене мы будем только вдвоем с Сергеем Вишняковым и попытаемся как-то сыграть действительно весь материал альбома, включив его в программу «Хелависников», которые мы сейчас играем. Днем позже, 12 мая, к нам присоединятся коллеги по группе «Мельница», потому, что если бы не поддержка наших товарищей, наверное, мы бы не сумели сделать всю эту громадную работу. На этом концерте, может быть, что-то из материала «Люциферазы» мы попробуем сыграть акустическим «мельничным» составом», — пояснила артистка.
А до концертов в Москве «Мельница» выступит и в северной столице. В Санкт-Петербурге концерт пройдет 10 мая в клубе «Космонавт».
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