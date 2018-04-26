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Кулясов рассказал о «великой наглости» «Анимации» на «НАШЕСТВИИ»
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Кулясов рассказал о «великой наглости» «Анимации» на «НАШЕСТВИИ» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
3,4 и 5 августа в Большом Завидово на Главной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ» выступит группа «Анимация». Этот коллектив любит удивлять зрителей Главного приключения года — музыканты то представят абсолютно новую песню, но выйдут в ярких костюмах, а то и совместят все это. Так и случилось на одном из фестивалей. Константин Кулясов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности об одном из выступлений его команды на «НАШЕСТВИИ» читайте только на НСН.
«Наше второе выступление на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в 2014 году было отмечено тем, что, во-первых, мы все были в красных рубахах, поскольку нам хотелось выглядеть яркими и запоминающимися. Во-вторых, именно тогда мы презентовали одну из наших самых знаменитых песен «Журавли». На самом деле, это великая наглость для неизвестного артиста — выйти на главную сцену большого фестиваля и презентовать новую песню. Но мы, видимо, не ошиблись, приняв такое решение, потому, что буквально на втором припеве весь импровизированный зрительный зал «НАШЕСТВИЯ», все поле скандировало эту песню вместе с нами. Было очень приятно», — признался артист.
Напомним, что также на главную сцену фестиваля, чтобы отметить двадцатилетие «НАШЕГО радио» выйдут «Ария», 7Б, «Ундервуд», 25/17, «Калинов Мост», Louna, «СерьГа», «Мельница», КняZz, бит-квартет «Секрет» в золотом составе, «Пикник», NOIZE МС с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии, The Hatters, «Ночные снайперы», «Северный флот», а хэдлайнером субботы станетгруппа «АлисА». Первый же день «НАШЕСТВИЯ» закроет группа «Кукрыниксы». И это далеко не весь список артистов. Билеты на Главное приключение года вы можете найти на сайте nashestvie.ru.
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