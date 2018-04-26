9 мая в столице Татарстана пройдет флешмоб «Поющая Казань»

Флешмоб «Поющая Казань» пройдет 9 мая на площадке возле «Казань Арены», об этом сообщила на концерте «Зачарованные дали» руководитель Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Концерт, приуроченный к празднику Великой Победы, прошел 25 апреля в ГБКЗ им. С. Сайдашева. На сцене выступили не только профессиональные исполнители, но и обычные казанцы, успешно прошедшие предварительное прослушивание. Они спели всеми любимые песни «Журавли», «Я солдат», «Нежность», «Комбат», «Лебединая верность» и др.

Перед началом концерта Миляуша Таминдарова объявила, что администрация согласовала проведение концерта, в рамках которого зрители смогут вместе с артистами исполнить популярные песни на тему войны, в День победы у стадиона «Казань Арена». Завершится флешмоб салютом.